Quanto guadagna su OnlyFans la pornostar Malena: la famosa applicazione, che ha spopolato sul web

OnlyFans è, sicuramente, una delle applicazioni più in voga degli ultimi anni, al centro di numerose polemiche e discussioni. Per molti utenti è anche sinonimo di guadagno, come per la famosa pornostar Malena. Durante un’intervista l’attrice ha confermato che le cifre risalenti alla nota applicazione, sono molto alte e, addirittura, maggiori rispetto a film hard veri e propri. Un mondo controverso, che divide ancora il pubblico tra sostenitori e accusatori.

Malena svela quanto ha guadagnato con OnlyFans

Durante un’intervista a Belve, la pornostar italiana Malena ha parlato della sua professione, che l’ha resa famosa soprattutto al mondo del web e della cinematografia per adulti.

Gran parte del suo guadagno, però, nasce dall’applicazione OnlyFans, che ha spopolato su internet raggiungendo picchi di notorietà alquanto vertiginosi. Sempre l’attrice ha spiegato che riceve maggiori quantità di denaro da OnlyFans piuttosto che dai film che gira: “Durante il lockdown ad esempio sono arrivata a incassare 27mila euro, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro”.

Malena e il rapporto con gli uomini che hanno “paura” di lei

La vita privata e sentimentale della pornostar Malena, stando ad alcune affermazioni per Belve, sarebbe alquanto complicata.

La storia artistica dell’attrice nasce relativamente tardi, ma ben presto conoscerà le luci della ribalta e diventerà famosa per il tipo di cinematografia di cui fa parte. Fuori dai set le cose sono abbastanza diverse e sembra che gli uomini siano alquanto in soggezione: “Da quando sono Malena, la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto”.

Figure che sono uscite dal mondo del porno: il caso della Venere Bianca

Il fenomeno dei contenuti per adulti continua a dilagare su siti e mondo del web, ma non tutte le attrici hanno continuato a lavorare per questa professione.

Famoso è il caso di Manuela Falorni, nota sugli schermi con lo pseudonimo Venere Bianca: oggi, all’età di 63 anni, opera nel mondo del fitness e del benessere fisico. Duri sono stati i suoi giudizi sul sesso cinematografico attuale, che ha definito blasfemo: “È più sporco, più falso. Mi viene il magone quando vedo certe scene di sesso blasfemo. Quello non è sesso, è una roba che fa paura solo a pensarci”.