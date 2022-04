La Pupa e il Secchione Show anticipazioni e ospiti: Malena è la Pupa per una sera

La Pupa e il Secchione Show torna in onda su Italia1 martedì 12 aprile 2022 con la quinta puntata di stagione. Scopri le anticipazioni e gli ospiti.

Barbara d’Urso è pronta a condurre un nuovo appuntamento de La Pupa e il Secchione Show nonostante le voci di settimana parlassero di un rinvio della puntata. Il programma va regolarmente in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa di martedì 12 aprile 2022 in compagnia degli opinionisti Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge che avranno il compito di giudicare le gesta degli agguerriti concorrenti. Nel corso del nuovo appuntamento saranno tante le dinamiche da analizzare che si sono instaurate tra gli abitanti della Villa, dalle liti ai nuovi focosi amori.

A fare da piatto forte della nuova puntata ci sarà la porno diva Malena, chiamata dalla conduttrice a rivestire il ruolo di Pupa per una sera che farà affrontare ai concorrenti una vera e propria prova di seduzione.

La Pupa e il Secchione Show: il nuovo appuntamento in onda su Italia1

Il quinto appuntamento stagionale con La Pupa e il Secchione Show presentato da Barbara d’Urso va in onda martedì 12 aprile 2022. Il programma riprende il suo posto nella programmazione di Italia 1 per raccontarci le gesta dei concorrenti chiusi in Villa tra gelosie inaspettate, nuovi amori e furenti liti.

A fare compagnia al pubblico ci saranno ovviamente i tre amati giudici del programma Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge ai quali si aggiungerà anche la presenza della porno diva Malena.

La partecipazione della ex politica italiana avrà il doppio scopo di fungere da Pupa per una sera oltre che da maestra di seduzione, per sottoporre i concorrenti ad una ardua prova hot.

La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della quinta puntata

Tra i temi della nuova puntata, riportati dalle anticipazioni ufficiali di mediasetplay.it, il momentaccio che sta vivendo la coppia formata da Maria Laura De Vitis e Gianmarco Onestini, con la pupa che reclama attenzioni dal secchione.

Ed ancora spazio prima per il rubacuori Niccolò Scalfi che ha conquistato una pupa che sembra essere pazzo di lui e per l’ennesima lite di Paola Caruso.