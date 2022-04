Scaduto l’ultimatum a Mariupol, sale la tensione in Ucraina. La Russia testa un nuovo missile

Sono ore di apprensione per la situazione della guerra in Ucraina, l’ultimatum alla città di Mariupol è scaduto e la Russia ha presentato una nuova bozza di accordo e ha fatto sapere di essere in attesa della risposta di Kiev. La tensione sta salendo di nuovo alle stelle e al contempo non si stanno placando i bombardamenti; dalla città di Mariupol arrivano notizie ancor più preoccupanti in merito al tema dei corridoi umanitari. Oggi erano stati aperti ma nel giro di pochissimo tempo sono stati sospesi a causa delle azioni di guerriglia.

Ad aumentare la preoccupazione generale è stato anche un nuovo test missilistico fatto dalla Russia oggi, anche se gli USA hanno voluto tranquillizzare sul fatto che non rappresenta una minaccia effettiva.

Scaduto ultimatum per Mariupol

L’ultimatum lanciato dalla Russia alle forze ucraine a Mariupol è scaduto, a riportarlo è BBC. All’interno della città martire e simbolo dell’orrore della guerra che sta sconvolgendo l’est Europa, ci sono ancora forze di resistenza ucraine che non vogliono cedere il passo alla Russia. Seppur quest’ultima aveva dichiarato che la città era caduta lo scorso sabato, e starebbe preparando la marcia della vittoria, in realtà c’è ancora chi resiste.

Proposta una bozza di accordo dalla Russia all’Ucraina

“A partire da questo momento, la nostra bozza di documento, che contiene parole cristalline, è stata presentata alla squadra ucraina. La palla è nel loro campo e stiamo aspettando la loro risposta“, così Dimitri Peskov, portavoce del Cremlino ha annunciato l’importante novità sul fronte diplomatico. Il portavoce ha voluto rispondere alle continue domande sull’andamento dei negoziati, che sembravano essere a rischio soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del Presidente Zelensky sul fatto che qualunque trattativa si sarebbe interrotta qualora Mariupol sarebbe caduta.

La Russia testa un nuovo missile balistico

Tra le notizie frammentarie che continuano ad arrivare dalla Russia e dall’Ucraina, c’è anche quella relativa al test di una nuova arma, un missile balistico intercontinentale chiamato Sarmat.

Secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa russo, quest’arma può “penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura”.

L’arma, ha fatto sapere il Presidente Putin, servirà a “dare sicurezza contro le attuali minacce” a Mosca e “Farà riflettere coloro che stanno minacciando la Russia”.

“È davvero un’arma unica che aumenterà il potenziale militare delle nostre forze armate, manterrà la Russia al sicuro dalle minacce esterne e farà pensare due volte coloro che cercano di minacciare il nostro Paese con una retorica selvaggia e aggressiva”, ha dichiarato Putin, durante un annuncio trasmesso in televisione.

Il Pentagono ha prontamente risposto alle dichiarazioni russe, affermando che il test del missile non solo era noto ma non rappresenta alcuna minaccia.