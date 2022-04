Stefano De Martino e Belén Rodriguez organizzano il compleanno di Santiago: i due sono sempre più vicini

Che Belén Rodriguez e Stefano De Martino si siano riavvicinati non è più un segreto da ormai molto tempo. Benché i due non abbiano mai ufficializzato il ritorno di fiamma, da mesi ormai i paparazzi li pizzicano insieme e la coppia stessa ha smesso di nascondersi – arrivando a condividere contenuti molto simili. Sembra insomma che siano tornati a pensare come una famiglia e lo dimostra il fatto che abbiano organizzato insieme la festa di compleanno per il figlio Santiago.

Stefano De Martino e Belén Rodriguez insieme per il compleanno di Santiago

Non serve, dunque, che Stefano De Martino e Belén Rodriguez rendano ufficiale la loro ritrovata unione, sono sempre di più i contenuti social e gli scatti dei paparazzi che lo hanno abbondantemente chiarito.

Dopo i contenuti social che hanno dimostrato ai fan che la coppia ha passato insieme la Pasqua, oggi si torna a parlare di loro per il compleanno di Santiago.

Il settimanale Chi ha infatti pubblicato una foto dei due vip alle prese con gli amici del figlio, aggiungendo anche che i due avrebbero organizzato una giornata speciale. “Il piccolo e i suoi compagni vanno con la showgirl, mentre De Martino prepara a casa una festa a tema Fortnite, il famoso videogioco” si può leggere sull’account Instagram del giornale, che ha pubblicato anche una foto in esclusiva.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non confermano il ritorno di fiamma

Nonostante i numerosi indizi (soprattutto sui social) che circolano ormai da mesi sul ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia non ha mai voluto confermare la notizia. Anzi, se possibile continuano ad alimentare il mistero attorno alla loro ritrovata armonia.

Di recente infatti l’ex ballerino è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ma ha dato risposte piuttosto vaghe in merito.

“Ti rispondo sinceramente, non perché voglia fare mistero di nulla. È che ho una sana abitudine da un po’ di anni a non parlare di queste cose – spiega De Martino – ma semplicemente perché ho capito sulla mia pelle che, per tutelare tutti i miei affetti compreso mio figlio, conviene non aggiungere altro a tutto quello che scrivono le persone“.

La conduttrice a quel punto ha preferito cambiare discorso, sottolineando che in effetti sono molti quelli che hanno già parlato del suo rapporto con Belén. Chissà se in futuro la coppia deciderà di rompere il silenzio, parlando ufficialmente del loro attuale rapporto.