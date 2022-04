Uomini e Donne diventa Vip: arriva una nuova versione del programma di Maria De Filippi. Tutte le novità

Grandi novità in arrivo per uno dei programmi più seguiti di Maria De Filippi. Sembra infatti che la regina di Mediaset sia pronta a lanciare un’importante novità per il suo Uomini e Donne, la versione Vip. Quest’anno, dunque, il salotto rosa accoglierà alcuni volti noti dello spettacolo che sono a caccia dell’anima gemella. Benché ancora molti dettagli siano ancora segreti, ovviamente partito il toto nomi per quanto riguarda i protagonisti del dating show.

Uomini e Donne Vip: cosa sappiamo sul nuovo dating show di Mediaset

Quest’anno Maria De Filippi ha trovato un valido sostituto per Temptation Island, che non andrà in onda per problemi relativi ai diritti del format.

Dal momento Ultima Fermata (pensato proprio per rimpiazzare il programma condotto da Filippo Bisciglia) sembra non aver riscosso successo, in queste ore i vertici Mediaset e la celebre conduttrice hanno pensato ad un piano B per il palinsesto estivo.

La Queen ha dunque pensato ad uno dei suoi programmai di maggior successo, Uomini e Donne, e ha pensato ad un modo per dargli nuova vita. Dopo attente riflessioni si è pensato di proporne una versione vip, esattamente come nel caso del Grande Fratello (che ha riscosso un buon successo tra il pubblico).

Nel salotto rosa saranno ospitato dunque alcuni volti noti dello spettacolo che sono alla ricerca dell’anima gemella. Non è ben chiaro al momento quando dovrebbe partire il programma (che al momento dovrebbe contare otto puntate) né si ha la certezza su chi sarà chiamato a partecipare al programma.

Ciò che invece sembra certo, stando a quanto riportato dal settimanale di Signoretti Nuovo Tv, è che Maria De Filippi questa volta resterà dietro le quinte e che sia riuscita a convincere una collega che rincorre da tempo a prendere il suo posto.

Si tratta di Silvia Toffanin, alla quale la Queen di Mediaset sogna da tempo di affidare un programma.

In passato aveva provato a consegnarle il timone sia di Temptation Island Vip che di Amici Celebrities, ma la collega ha sempre rifiutato per concentrarsi su Verissimo e per stare insieme ai figli.

Chissà, dunque, se questa volta la De Filippi è riuscita finalmente nell’impresa di avere la signora Berlusconi in un programma da lei curato.

Uomini e donne, parte il toto nomi sui vip che potrebbe arrivare in studio

Mentre, dunque, si rincorrono le prime indiscrezioni sulla probabile conduttrice di Uomini e Donne Vip, è partito anche il toto nomi dei probabili protagonisti del salotto rosa.

A riportare i rumor è ancora una volta Nuovo Tv, che ha rivelato i primi possibili vipponi che potremmo vedere nel dating show.

Si tratta dell’ex naufrago Antonio Zequila, primo eliminato da L’Isola de Famosi di quest’anno, e delle due showgirl Valeria Marini e Pamela Prati – che hanno alle spalle diverse relazioni complicate. Ovviamente si tratta di indiscrezioni e al momento né la produzione del programma né i diretti interessati hanno ancora commentato la notizia.