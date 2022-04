Aurora Ramazzotti cambia casa e su Instagram mostra ai fan le prime immagini del suo nuovo appartamento

Aurora Ramazzotti è pronta a cambiare casa e in queste ore ha aggiornato i fan mostrando loro le prime immagini del nuovo appartamento. Si tratta di un’abitazione completamente nuova, per cui i lavori sono ancora tanti da affrontare e, proprio per questo, la ragazza non ha rinunciato a scherzare con i fan.

Aurora Ramazzotti cambia casa e mostra ai fan le prime immagini

Correva l’anno 1996 quando Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti annunciavano la nascita della piccola Aurora. In molti ricorderanno il momento come se fosse ieri, ma oggi la ragazza ha 25 anni e da tempo ha ormai abbandonato il nido per costruirne uno tutto proprio insieme al fidanzato Goffredo Cerza – con il quale non troppo tempo fa ha dovuto smentire i rumor di una presunta rottura.

Oggi la Ramazzotti è pronta per rivoluzionare di nuovo la propria vita con un trasloco in un nuovo appartamento a Milano (città nella quale già vive). Lo aveva annunciato già qualche tempo fa ma oggi ha mostrato ai fan le prime immagini della futura abitazione.

Purtroppo però si tratta di un immobile nuovo e sono ancora moltissimi i lavori da effettuare prima che la ragazza possa abitarvi. Proprio per questo non ha rinunciato a scherzare con i suoi follower e, nel video in cui mostra tutti gli spazi vuoti di casa, ha aggiunto la canzone di Loredana Berté “In alto mare“.

Nonostante questo, ovviamente, Aurora non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura, come ha scritto nello stesso video pubblicato tra le storie Instagram.

Aurora Ramazzotti non seguirà le orme di mamma Michelle: cosa vuole fare la ragazza

Mentre insomma Aurora Ramazzotti è pronta ad iniziare una nuova vita nel suo appartamento di Milano, in molti si chiedono cosa voglia fare “da grande” la ragazza.

A rivelarlo è stata lei stessa nel corso di una recente intervista per Vanity Fair.

“Sono figlia di una generazione che capisce la tv fino a un certo punto, sarebbe bello diventare un sorta di traghettatrice tra la mia e le nuove generazioni che parlano sui social. Parlare alla gente non così facile come un tempo” aveva spiegato in quell’occasione.

Nonostante, dunque, abbia già avuto alcune esperienze in tv, sembra proprio che non voglia seguire le orme della mamma. Sarebbe piuttosto intenzionata ad un nuovo approccio che possa comprendere i social, un media ormai diventato centrale nella vita delle nuove generazioni.