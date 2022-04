Blind travolto dalle accuse della madre, interviene il padre e lo difende: “Un figlio dal cuore generoso”

Dopo il duro attacco della madre di Blind contro il figlio, a difendere il giovane naufrago dell’Isola dei Famosi è intervenuto il padre. Il ragazzo era stato accusato dalla madre di aver rifiutato un aiuto economico da lei richiesto, al fine di mantenere il fratellino in seguito alla separazione dal compagno. Tuttavia il padre del rapper racconta la propria versione dei fatti, difendendolo: “Un figlio dal cuore generoso“.

Blind travolto dalle dichiarazioni della madre: il padre lo difende

Avevano fatto parecchio rumore le dichiarazioni, rilasciate pochi giorni fa, della madre di Blind sul conto del figlio.

Il giovane rapper, reduce dall’esperienza a X-Factor, è attualmente impegnato in veste di naufrago all’Isola dei Famosi. Alle sue spalle ha una situazione familiare non semplice, con i genitori che si sono separati e con la madre che, stando alle stesse parole della donna, avrebbe difficoltà economiche. Al punto da chiedere aiuto al figlio, aiuto però rifiutato. “Si è rifiutato dicendomi che posso vivere con 600 euro mensili, ma siamo in 3: io, suo fratello e il suo cane” aveva spiegato la signora Valerica in una recente intervista, e aveva aggiunto: “Gli ho chiesto di aiutarmi economicamente finché suo padre non provvederà a fare il suo dovere, ovvero pagare il mantenimento al fratellino“.

A rispondere duramente alle dichiarazioni della donna ci ha pensato Alex Rujan, suo ex compagno e padre di Blind. Come si legge sul quotidiano La Nazione e riportato anche da Fanpage, l’uomo ha voluto prendere le difese del figlio attaccando l’ex compagna: “Mi ha fatto molto male quello che ho letto sul conto di mio figlio. Io conosco la mia ex compagna e penso che voglia cavalcare la situazione per suo interesse“.

Blind elogiato dal papà: “Un figlio dal cuore generoso“

Il padre di Franco, alias Blind, ha ricordato gli ultimi giorni assieme all‘Isola prima che la sua avventura nel reality cominciasse: “Eravamo insieme anche pochi giorni prima della sua partenza per l’Isola.

È scoppiato a piangere e mi ha detto: ‘Papà, tirerò fuori quello che ho’. D’altronde io gliel’ho sempre detto. Per me, che siamo in un ristorante di lusso o a Capanne, per me è e resta mio figlio. Un figlio dal cuore generoso“.

Il padre del naufrago rimarca la generosità di Blind ricordando: “Al suo ritorno da X-Factor ha aiutato chi poteva. È tornato ed è andato dalla mamma, dal fratellino. Ha portato il fratellino più piccolo a fare shopping a Milano.

Ha avuto tanti amici, sempre in mezzo ai ragazzi“. E, intervenendo sulla difficile situazione familiare, svela: “Sono certo che Franco, quando uscirà dall’Isola, se vorrà, chiarirà qualsiasi altro aspetto. Il nostro rispetto deve essere nel lasciarlo vivere con la massima serenità questa sua avventura“.