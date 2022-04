Elodie e Marracash di nuovo insieme dopo la rottura: l’indiscrezione sull’ex coppia d’oro della musica

Dopo mesi in cui i fan hanno sperato in un ritorno di fiamma, alcune indiscrezioni rivelano che Elodie e Marracash sarebbero di nuovo in aria di frequentazione.

Che Elodie e Marracash siano rimasti in ottimi rapporti dopo la rottura era sotto gli occhi di tutti. In più occasioni i due si sono mostrati felici per il traguardo dell’altro e hanno speso bellissime parole nel corso delle ultime interviste.

Un atteggiamento che ha sempre fatto sperare i fan di un possibile ritorno di fiamma per la coppia – una delle più seguite nel panorama musicale italiano. Oggi le loro speranze potrebbero concretizzarsi, dal momento che alcune indiscrezioni parlano di un riavvicinamento per i due artisti.

Elodie e Marracash protagonisti di un presunto ritorno di fiamma: tutti i dettagli

Da quando Elodie ha confermato di aver rotto con Marracash, i fan non hanno mai smesso di credere che la loro storia d’amore non fosse affatto finita e che avesse in realtà ancora molto da raccontare.

Una speranza in queste ore alimentata dalle ultime rivelazioni di un noto giornalista di gossip.

Alberto Dandolo, in esclusiva per Oggi, ha infatti scritto un lungo articolo in cui parla dell’artista e, tra le tante informazioni fornite, avrebbe anche rivelato: “[Elodie e Marracash] Stanno intensificando la loro frequentazione. Cosa bolle in pentola?“. Una domanda legittima, che senz’altro in queste ore si stanno facendo anche i fan dei rispettivi cantanti.

Qualcuno infatti ha anche commentato il post social fatto dal giornalista, scherzando sulle poche informazioni fornite dall’uomo. “Erano perfetti insieme, lei è l’unica che può completare una personalità complessa come quella di lui. Dicci di più però Alberto” scrive qualcuno, mentre altri hanno commentato augurandosi semplicemente che il loro ritorno di fiamma sia reale.

Elodie e Marracash: come si sono conosciuti i due artisti

Due anni fa Elodie ha rilasciato una lunghissima intervista per Deejay Chiama Italia (condotto da Linus e Nicola Savino) durante la quale aveva raccontato come si era conosciuta con Marracash e del fatto che si sono innamorati sul set del video di Margarita.

“Lo avevo incontrato a un suo concerto anni fa, ma non mi era simpatico e forse lui non mi aveva nemmeno notata – aveva rivelato la cantante – Poi durante il video io ero già imbarazzata perché non volevo ammetterlo, ma in realtà già un po’ mi piaceva. Come background di vita per tante cose siamo simili“.

Sulla loro rottura è invece intervenuto lui nel corso di un’altra celebre intervista, quella rilasciata a Il Corriere della Sera: “Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco – aveva confessato l’artista – È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose.

È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine“.