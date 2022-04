Gustavo Rodriguez spiazzato dall’addio di Jeremias all’Isola dei Famosi: il commento sulla scelta del figlio

A distanza di pochi giorni dal ritiro di Jeremias Rodriguez dall’Isola dei Famosi, il padre Gustavo è intervenuto commentando la decisione presa dal figlio. Il papà dei Rodriguez si è detto sorpreso da questa scelta e confessa che avrebbe preferito che rimanesse e proseguisse la sua esperienza insieme a lui in Honduras: la confessione del naufrago.

Gustavo Rodriguez spiazzato dalla scelta di Jeremias: la confessione

Lunedì sera all’Isola dei famosi è andata in scena una decisione inaspettata da parte di Jeremias Rodriguez. Il ragazzo ha infatti deciso di abbandonare il reality in via definitiva, dopo essere stato eliminato al televoto ed essere approdato su Playa Sgamada per una seconda possibilità.

Possibilità però non sfruttata, con il naufrago che ha preferito ritirarsi e tornare a casa dai suoi affetti più cari, tra cui la fidanzata. Una decisione che ha fatto decisamente parlare di sé e che ha raccolto anche la reazione di Cecilia Rodriguez, che ha apprezzato il gesto del fratello e l’ha difeso dalle critiche.

A distanza di pochissimi giorni dal suo abbandono, anche il padre Gustavo ha voluto commentare la scelta del ragazzo. Il naufrago si è detto sorpreso ma anche convinto che possa proseguire al meglio il suo percorso in Honduras, nonostante l’assenza al suo fianco del figlio: “Questa decisione di Jeremias me l’aspettavo sì e no.

Se ha fatto una strategia, è stato così bravo che non me ne sono reso conto neanche io. Io sono capace di andare da solo avanti, non è un problema per me, praticamente in tutta la mia vita ho fatto così”.

Gustavo Rodriguez svela: “Mi sarebbe piaciuto che restasse“

Gustavo Rodriguez ha proseguito il suo flusso di confessioni svelando: “È arrivato qui su Playa Sgamada, me lo aspettavo perché era un po’ preoccupato, a dire la verità non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui.

Quando parlo della mia famiglia non riesco a contenere le emozioni. Mi sarebbe piaciuto che restasse, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente, Lory. Però il gioco è così, tutto cambia“.

Nonostante l’improvvisa scelta di Jeremias, Gustavo si augura il meglio per lui: “Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia. Quindi sono felice per lui“.