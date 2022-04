Il paradiso delle signore anticipazioni di oggi: Flora verso gli USA mentre Beatrice si risveglia. La trama

Giovedì pomeriggio su Rai1 va inonda il penultimo appuntamento settimanale con Il paradiso delle signore. Il 154esimo episodio della soap prende il via a partire dalle ore 15:55 facendo vedere al pubblico la profonda crisi nella quale si trova la stilista del Paradiso Flora. La giovane è infatti distrutta dopo l’ultimatum impostole da Umberto che li ha fatti allontanare sembrerebbe in maniera definitiva, così la Gentile-Ravasi sta prendendo seriamente in considerazione l’offerta di lavoro arrivatale dagli Stati Uniti d’America. Flora potrebbe infatti accettare la proposta per cambiare vita e mettersi alle spalle Milano proprio mentre Beatrice si sveglierà dal coma.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di giovedì 21 aprile

Il quarto appuntamento della settimana con la soap viene messo in onda alle ore 15:55 di giovedì 21 aprile ovviamente su Rai1. Il nuovo episodio è il 154esimo del Paradiso delle Signore, arrivato ormai alla sesta stagione. Nell’episodio di giornata i personaggi avranno delle decisioni molto importanti prendere.

La prima sarà Sofia che annuncia a sorpresa di voler lasciare la Caffetteria per partire alla volta di Firenze, al quale fa eco la decisione di Marcello di lasciare il ruolo di vicedirettore del Circolo, dove si sente sempre più fuori posto ma ancora non ha la forza di dirlo a Ludovica.

Intanto Adelaide cercherà di mettere in guardia Gemma sulle intenzioni di Marco ma quest’ultima non ne vorrà sapere e vorrà vivere la loro passione in santa pace.

La frustrazione e lo sconcerto di Flora per la situazione creatasi con Umberto troveranno il modo di sfogarsi quando prenderà seriamente in considerazione la proposta di lavoro arrivatale dagli States.

La giovane stilista sta pensando seriamente di lasciare il Paradiso e solo una forte motivazione la spingerà a restare, l’addio a Milano è molto vicino.

Finalmente Beatrice darà una gioia ad amici e parenti aprendo gli occhi e risultando fuori pericolo, così Dante le potrà dichiarare tutto il suo amore.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni settimanali

