Marcello Sacchetta dedica un messaggio a Giulia Pauselli e al bebè in arrivo: il tenero post su Instagram

In attesa del loro primo bebè, Marcello Sacchetta ha rivolto un tenero messaggio alla compagna Giulia Pauselli e al maschietto in arrivo: la dedica social.

Gioia incontenibile per Marcello Sacchetta, ballerino di Amici che presto diventerà padre del suo primo figlio assieme alla compagna Giulia Pauselli. La coppia presto darà alla luce un maschietto, come da poco annunciato a Verissimo, e su Instagram il coreografo si è lasciato andare ad un dolcissimo messaggio in attesa del lieto evento: “Non vedo l’ora di conoscerti piccolo mio“.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta in attesa del loro primo bebè

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli hanno una storia strettamente legata ad Amici, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Entrambi, infatti, sono stati ex allievi del programma nel ruolo di ballerini, riscuotendo un notevole successo.

Giulia, dopo la partecipazione ad Amici10, è ritornata negli ultimi anni in trasmissione per ricoprire il ruolo di ballerina professionista. Marcello, invece, oltre ad essere stato allievo del talent, è stato successivamente chiamato in veste di ballerino professionista e, in seguito, conduttore della striscia quotidiana del programma.

Per la coppia le soddisfazioni professionali del momento si uniscono, ora, ad una grandissima gioia personale: saranno presto genitori del loro primo bambino. Conosciutisi nel 2013, successivamente si sono messi insieme per non separarsi più e, ora, attendono il loro primogenito.

Le indiscrezioni risalenti a febbraio si sono tramutate in conferma, con Giulia e Marcello che di recente sono stati ospiti a Verissimo e dove hanno comunicato il sesso del nascituro: un maschietto.

Marcello Sacchetta: la dolce dedica alla compagna e al maschietto in arrivo

In attesa del lieto evento prossimo ad avvenire, è tantissima la gioia di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli.

Il ballerino nelle scorse ore ha voluto condividere una tenera dedica social al maschietto che verrà, postando una foto su Instagram in cui accarezza dolcemente il pancione della sua compagna.

E, a corredo, un messaggio al miele: “Ma ti rendi conto che aspettiamo un bambino? Ma la vita quant’è bella? Cioè, ti guardo e mi esplode il cuore! Quando torni a casa dal lavoro faccio branco con Giotto e Marlù nel festeggiarti come se non ci vedessimo chissà da quanto.. Come sei bella amore mio.. come sta mio figlio oggi? Che avete fatto? Si muove? Fammi sentire! Non vedo l’ora di conoscerti piccolo mio.. Vi amo“.