Taken – La vendetta: trama, cast e curiosità del secondo film della saga con Liam Neeson

Taken – La vendetta va in onda su Italia1 giovedì 21 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20. Scopri la trama, cast e curiosità del secondo film della saga con Liam Neeson.

Ad una settimana di distanza su Italia1 va in onda il sequel di Io vi troverò che raconta la seconda avventura del noto personaggio interpretato da Liam Neeson. Nella pellicola Taken – La vendetta, in onda sul canale a partire dalle ore 21:20, il padre vendicativo ed ex agente CIA dovrà fare i conti con le ritorsioni della azioni del primo film, quando si era inimicato un pericoloso boss della malavita albanese dopo averne ucciso il figlio.

L’appuntamento con il film è per la prima serata di giovedì 21 aprile 2022, scopri la tram, il cast e le curiosità del film.

Taken – La vendetta: il cast e le curiosità della pellicola

Il film Taken – La vendetta è diretto da Olivier Megaton, sequel del primo film della saga Io vi troverò del 2008.

Alla sceneggiatura ritroviamo il conosciuto Luc Besson mentre nel ruolo del protagonista ritroviamo ovviamente Liam Neeson.

Al fianco del conosciuto attore figurano gli altri Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Sherbedgia, Luke Grimes, Leland Orser, Jon Gries, D.B. Sweeney, Kevork Malikyan, Alain Figlarz, Ali Yildirim e Ergun Kuyucu.

Una interessante curiosità del film riguarda una vicenda italiana spiacevole quando in una scena la televisione viene accesa dal protagonista sul telegiornale.

Le immagini che passano in onda sono riferite all’annuncio del naufragio della Costa Concordia, erroneamente chiamata dallo speaker come “Costa Concorda”.

Taken – La vendetta: la trama del film

Brian Mills ha appena salvato la figlia rapita nel primo film dal boss della malavita albanese con l’intento di inserirla in un traffico di esseri umani.

Nell’occasione il protagonista ha ucciso il figlio del malavitoso che come ovvio gli giura vendetta.

Così sia Brian che la ex moglie vengono rapiti a loro volta e messi in seria difficoltà con delle torture difficili da sostenere.

Sarà proprio la figlia salvata nel primo film a giocare il ruolo della salvatrice mettendo fine alle torture che stanno subendo e liberando il padre che finirà il lavoro da lei cominciato.