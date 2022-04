A L’Isola dei Famosi scoppia il caso Licia Nunez: le gravi accuse mosse alla naufraga da due concorrenti

Nel corso della prossima puntata de L’Isola dei Famosi la conduttrice Ilary Blasi e l’inviato Alvin avranno di nuovo il compito di fare luce su un’altra polemica scoppiata in queste ore in Honduras. Sembra infatti che ben due concorrenti al momento stiano accusando Licia Nunez di non aver rispettato le regole e di aver falsato la prova leader. Cos’è successo durante l’ultimo appuntamento con il reality.

Le gravissime accuse contro Licia Nunez a L’Isola dei Famosi: cos’è successo

Durante l’ultima diretta con L’Isola dei Famosi i due leader delle tribù, Nicolas Vaporidis e Licia Nunez, sono stati sfidati allo spirito dell’isola.

I due naufraghi hanno dovuto dunque percorrere un sentiero, al termine del quale hanno trovato due piatti e una ciotola di pasta.

A Nicolas e Licia è stata dunque offerta una scelta: mangiare un piatto intero da soli oppure dividere il rancio con gli altri – escludendone però due a testa. Entrambi hanno scelto la seconda opzione: Vaporidis ha dunque escluso Marco Senise e Lory Del Santo (il primo perché arrivato ultimo mentre l’altra perché ha consumato meno energie essendosi sottoposta a meno prove) e Licia – con le stesse motivazioni – ha scelto di lasciare da parte Marco Cucolo e la coppia formata da Estefania e Roger, che a tutti gli effetti formano un unico concorrente.

Una scelta che ovviamente non è affatto piaciuta ai due concorrenti ed è ben presto scoppiato il caso mediatico. La Bernal ha dunque accusato la sua compagna d’avventura di aver falsato la prova chiedendo di vincere. Nella lite tra le due naufraghe si è inserito anche Alessandro Iannoni, che ha immediatamente aggiunto: “Confermo che Licia ha chiesto di essere leader e di mollare la presa“.

Ovviamente Licia ha negato tutto non solo con i concorrenti ma anche in seguito in un suo confessionale sull’isola.

quindi dirigendosi nella prova leader, alessandro dice:”a me non interessa essere leader” e licia risponde:”a me interessa” così lui molla per farla vincere, lo fa presente a lei che lo ringrazia, estefania dice “ho mollato anch’io” solo dopo che licia la esclude + ++ #isola pic.twitter.com/JvQDKSdvjp — c🩰♡ 𝘁𝗮𝘃𝗮𝘀𝘀𝗶🏝 (@ladynoire__) April 21, 2022

Probabilmente Ilary Blasi e Alvin avranno il compito, durante la prossima diretta, di far chiarezza anche su questo punto e prendere eventuali decisioni sulla questione.

Isola dei Famosi, il reality show si allunga: tutti i dettagli

Mentre i naufraghi sono alle prese con le loro discussioni, i fan de L’Isola dei famosi sono stati sorpresi da un’ottima notizia: il reality show quest’anno si allunga ed è stata dunque spostata la finale del programma.

Quest’anno infatti, al contrario dell’edizione precedente, gli ascolti sono decisamente migliori e i vertici Mediaset hanno pensato di allungare un altro po’ la programmazione con quello che si è rivelato uno show vincente.

Come anticipato in questi giorni, dunque, la finalissima (che si sarebbe dovuta tenere il 23 maggio) è stata quindi spostata al 27 giugno.