Albe e Serena 6 mesi d’amore ad Amici: Maria De Filippi scherza sul loro futuro e organizza una sorpresa

Albe e Serena si sono conosciuti e innamorati all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. In questi giorni festeggiano i loro primi 6 mesi d’amore e Maria ha scherzato sul loro futuro matrimonio. Poi, con la complicità di Albe, ha organizzato una sorpresa romantica per la giovane ballerina.

Albe e Serena: Maria De Filippi scherza sul loro matrimonio

Nello scorso daytime di Amici, Maria De Filippi ha voluto scherzare con Albe e Serena e sulla loro vita futura. La conduttrice ha chiesto al cantante “La sposi?” e lui ha subito risposto: “Certo Maria, ti inviterò anche se so che non verrai perché sarai impegnata, però ti inviterò.

(…) Sono serio, (…) ora sono 6 mesi o 7 mesi, mezzo anno che stiamo insieme. Stiamo troppo bene. (…) Sto tanto bene non mi era mai capitato”. A quel punto si è sentito Luigi in sottofondo che ridendo ha detto: “Vuole sposarla e non si ricorda neanche i mesi”.

Poi la chiacchierata tra Albe, Serena e Maria è continuata. La conduttrice, questa volta parlando dei loro futuri bambini, ha chiesto al cantante: “Quanti nei vuoi, 3?” e lui ha subito replicato: “Sì 3, un po’ cantano e un po’ ballano”. Subito, però, è intervenuta anche Serena che ha affermato: “No 2, 2 maschietti”.

Albe però è rimasto fermo sulla sua idea: “No, voglio la femmina uguale a lei, con le cosciotte” riferendosi a tutte le critiche sul fisico che Serena ha ricevuto durante tutti questi mesi di talent da parte di Alessandra Celentano.

Maria De Filippi e Albe organizzano una sorpresa per Serena

Poco dopo, Maria De Filippi ha chiamato Albe in videobox per parlare in privato con lui: “Visto che sono 6 mesi, vuoi che organizziamo qualcosa tu e lei? Vuoi comprarle un regalino, ce lo dici e glielo andiamo a prendere? (…) La cena te la organizziamo noi a sorpresa però non devi dire niente, neanche agli altri”.

Dopo alcuni momenti di incertezza sul regalo, non sapendo cosa prendere; e dopo aver chiesto consiglio a Sissi, che però non è stata molto d’aiuto; Maria ha continuato: “Un biglietto per 2 per Parigi.

(…) Noi ti regaliamo il viaggio andata e ritorno (..) Io ti faccio prendere una piccola Tour Eiffel, la mettiamo in una scatola grande poi più piccola come se fosse una matrioska (…) e tu fai finta che le hai regalato solo quello (…) Poi sotto il tovagliolo metti i due biglietti”.

Albe è stato subito molto elettrizzato per il viaggio anche perché a Serena: “Parigi la fa impazzire mi parla sempre di Parigi”.

Poi però ha mostrato dei piccoli dubbi: “Sì ma il viaggio non per adesso, che siamo qui”. Maria quindi ha proposto di prenotare per luglio e il cantante, sempre molto entusiasta, ha risposto: “Sì sì Maria fallo, dopo te li do i soldi”. A questa sua affermazione Maria ha riso dicendo ancora: “Penso che possiamo permettercelo”, quindi il cantante ha scherzato: “Allora già che ci sei prendi in prima classe”.