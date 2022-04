Maria De Filippi, la sfuriata contro un ragazzo di Uomini e Donne: “Che esempi fai? Non ti fa onore”. Il video

Maria De Filippi è una delle regine della nostra tv. Con i suoi modi riesce ad arrivare al cuore delle persone di tutte le età, sia dei partecipanti dei suoi programmi, sia del pubblico. Pochissime volte l’abbiamo vista infuriarsi, ma nella scorsa puntata di Uomini e Donne il cavaliere Alessandro Vicinanza l’ha fatta arrabbiare davvero molto. Ecco ciò che è successo.

Alessandro e Desiree a Uomini e Donne

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne abbiamo visto il cavaliere Alessandro chiudere i rapporti con la dama Desiree. Nulla di strano, perché durante il programma può succedere, ma ciò che ha fatto infuriare la conduttrice Maria De Filippi sono stati i motivi per cui il ragazzo ha voluto chiudere.

Alessandro ha dichiarato di non avere interesse per Desiree a causa della loro incompatibilità nelle abitudini quotidiane. “Siamo diversi” ha dichiarato. La ragazza ha, infatti, trascorso la Pasqua con la figlia e la sua famiglia, mentre lui era in vacanza ad Ibiza.

Desiree ha voluto subito spiegare: “Non credo di essere la ragazza che fa per lui. Vivo di cose molto semplici e magari lui vede la mia vita banale, questa è stata la mia impressione. Abbiamo parlato della mia vacanza con mia figlia al mare, per lui non è una cosa speciale“.

Alessandro ha risposto con: “Ci siamo conosciuti, ieri abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo parlato e fisicamente non ho avuto un trasporto. Abbiamo vite diverse, abbiamo due tipologie di vacanze diverse“.

La sfuriata di Maria De Filippi

A queste affermazioni di Alessandro, Maria De Filippi non ci ha più visto e ha fatto una sfuriata in studio contro di lui. “Alessandro guarda che non è che si fidanzano quelli che vanno nella stessa spiaggia di Ibiza”. Poi, ricordando la mamma scomparsa, ha aggiunto anche che: “Non ti fa onore questo esempio, se io potessi festeggiare Pasqua con mia madre, sceglierei questo tutta la vita“.

Poi ha voluto concludere: “Quello che hai detto mi sembra sufficiente, un conto è dire non mi piaci, un conto è dire ‘eh insomma lei va con la famiglia, io a Ibiza’. E sinceramente fa bene, è molto meglio di te. Questo è quello che penso con il cuore. Non ti fa onore“.

La risposta di Alessandro a Maria De Filippi

Alessandro, però, ha voluto rispondere alla conduttrice, forse peggiorando ancora di più la sua situazione. Infatti, ha affermato: “Sono stato in vacanza a Scalea anni fa per stare con la donna che amavo, in un quartiere popolare“.

E subito Maria ha replicato: “Ammazza che fatica, ti ringraziamo, il principe è andato nel quartiere popolare, ma che esempio è? Che esempi fai?“.