Mediaset: sempre più Maria De Filippi e Silvia Toffanin e sempre meno Barbara d’Urso, tutte le novità

Sembra che in casa Mediaset a farla da padrone siano Maria De Filippi e Silvia Toffanin. La rete, invece, riserverebbe sempre meno spazi a Barbara d’Urso. I suoi programmi, ultimamente, hanno subito una riduzione di orari e il nuovo format de La Pupa e Il Secchione Show non sta raggiungendo gli ascolti sperati. Tutte le novità delle manovre Mediaset.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin: l’accoppiata vincente

L’accoppiata che vede Maria De Filippi con Silvia Toffanin sembra essere quella vincente per Mediaset e infatti la casa di produzione televisiva sta puntando molto su queste due conduttrici. Lo speciale pomeridiano di questa edizione di Amici di Maria De Filippi è stata spostata dall’abituale sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio, seguito da Verissimo di Silvia Toffanin.

Il talent e il salotto di Canale 5, inoltre, sono spesso legati; molti ospiti di Silvia Toffanin sono, infatti, gli allievi eliminati da Amici. Questo piccolo cambiamento di palinsesto ha giovato a entrambi i programmi e alla Mediaset stessa che è riuscita quasi sempre a battere la concorrenza di mamma Rai con Domenica In di Mara Venier e Da Noi… A ruota libera con Francesca Fialdini. Mediaset, quindi, sembra molto orgogliosa della tv gentile proposta da Maria De Filippi e Silvia Toffanin e dei loro risultati.

La rete, inoltre, vorrebbe creare una nuova versione di Uomini e Donne Vip: il programma sarebbe supervisionato da Maria De Filippi e a tenere le redini della conduzione troveremmo Silvia Toffanin.

Barbara d’Urso, sempre meno spazio per la conduttrice

Discorso opposto, invece, per Barbara d’Urso.

La conduttrice ha il contratto in scadenza a dicembre 2022 e ultimamente Mediaset le sta togliendo sempre più spazi. La scorsa estate Domenica Live e Live- Non è la d’Urso hanno cessato di esistere e in autunno la nuova edizione di Pomeriggio Cinque ha subito una riduzione di orario.

Inoltre, la nuova versione de La Pupa e Il Secchione Show non sta ottenendo i risultati sperati. La televisione così detta “trash” sembra non piacere più al pubblico e nemmeno a casa Mediaset. I piani alti di Cologno Monzese, a quanto pare, non apprezzano più lo stile televisivo di Barbara d’Urso come, invece, facevano una volta.