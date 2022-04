Arisa e Rocco Siffredi insieme su Instagram, lo scatto scatena i fan e le ipotesi più incredibili

Arisa pubblica un nuovo scatto che fa impazzire i fan e che ha già scatenato le ipotesi più disparate. Nel selfie appena pubblicato, infatti, l’amata cantante compare assieme a Rocco Siffredi. Il post è senza didascalia: che cosa ci sarà dietro quelle foto?

Arisa e lo scatto con Rocco Siffredi che manda in visibilio i fan

Arisa stuzzica i suoi follower su Instagram pubblicando cinque selfie senza didascalia che la ritraggono assieme al regista e attore hard Rocco Siffredi. Tra sorrisi e linguacce, i fan si sono scatenati, lanciandosi nelle ipotesi più disparate. Pochi mesi fa, infatti, Arisa ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle esibendosi in modo molto sensuale e dichiarando che “Se un giorno la mia carriera dovesse prendere una piega erotica non avrei alcun problema”.

Lo stesso Rocco Siffredi in un’intervista aveva dichiarato di essere disposto a tutto per girare un film proprio con Arisa, una proposta che sul momento era stata declinata dalla cantante. In futuro, però, chissà: il mistero su questi scatti sembra sempre più fitto.

La proposta di Rocco Siffredi per girare un film con Arisa

In un’intervista rilasciata al magazine MOW: Men on Wheels, Rocco Siffredi aveva dichiarato di essere “un fan di Arisa, a me piace molto lei come donna… Apprezzo parecchio lei sia fisicamente che per il suo modo di pensare e di fare.

Arisa è sexy a livelli surreali”. D’altro canto, durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle Arisa aveva spiegato di non avere “nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso. È un lavoro come un altro”. In quell’occasione, infatti, Serena Bertone aveva scherzosamente paragonato la sua esibizione a un film erotico “amatoriale”. Ora l’inedita coppia si mostra ai fan ammiccante e sorridente, forse dando un indizio o forse giocando con le speculazioni che si sono già scatenate nei numerosi commenti al post.

