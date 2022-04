Stefano Tacconi, chi sono i figli dello sportivo ricoverato per un’emorragia cerebrale: i loro messaggi per il papà

C’è ancora angoscia per le condizioni di salute di Stefano Tacconi, ricoverato in Neurochirurgia nella giornata di ieri. Dopo il messaggio del figlio Andrea, anche la figlia Virginia ha scritto dolci parole augurandosi che il papà possa tornare presto a casa.

Stefano Tacconi ricoverato, le parole del figlio Andrea: “Sei un leone”

Ieri mattina, Stefano Tacconi ha accusato un malore che lo ha costretto al ricovero immediato in Neurochirurgia presso l’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria. Si trova in prognosi riservata a causa di un’emorragia cerebrale, manifestatasi mentre era atteso come ospite ad Asti per la 13esima “Giornata delle Figurine”.

Il figlio maggiore, Andrea, gli ha subito dedicato un messaggio carico di affetto sul proprio profilo Instagram: “Riprenditi Papi, sei un leone – ha scritto, postando una foto che li ritrae insieme – Vincerai anche questa battaglia”. Andrea ha anche ringraziato i follower che gli hanno scritto e hanno dedicato anche loro un pensiero per il padre. Al momento del malore, Tacconi era proprio in compagnia di Andrea.

Il dolce messaggio dei Virginia: chi sono i figli di Stefano Tacconi

Dopo Andrea, anche la figlia Virginia ha scritto su Instagram un tenero “Torna da me”, pubblicando uno scatto che li ritrae abbracciati.

Tacconi è circondato dall’affetto di tutta la famiglia e dei fan preoccupati per le sue condizioni, ancora piuttosto complicate. Sempre su Instagram, Virginia ha condiviso anche il bollettino medico del padre, appena diffuso dall’ospedale di Alessandria presso cui è ricoverato.

Andrea e Virginia sono i due figli più grandi nati dalla relazione tra Stefano Tacconi e l’ex modella Laura Speranza.

La coppia si è sposata nel 2011 dopo 18 anni di convivenza e ha avuto altri due figli, Vittoria e Alberto. Andrea gestisce assieme al padre un’azienda vinicola di grande successo, dopo un iniziale esordio nella Lazio dei Giovanissimi.

“Ha mollato perché ha avuto due disavventure con due squadre fallite e si è stufato” aveva raccontato Stefano Tacconi a C’è Tempo Per… su Rai1 “L’ultimo figlio ha un carattere molto strano, voglio dargli dei consigli ma si vergogna che vado al campo. Ora vuole cambiare squadra. Sono ingestibili i figli e io voglio dargli libertà come ha fatto mio padre con me”.