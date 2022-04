Stefano Tacconi grave dopo il ricovero ad Alessandria: l’ex capitano della Juve colpito da ischemia cerebrale

C'è preoccupazione per le condizioni di salute di Stefano Tacconi, ricoverato dopo un malore ad Alessandria. L'ex portiere della Nazionale sarebbe in gravi condizioni.

Rimangono gravi le condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere della Nazionale e capitano della Juventus colpito probabilmente da un’ischemia cerebrale nella giornata di ieri. Tacconi, 64 anni, è al momento ricoverato in Neurochirurgia all’ospedale di Alessandria, da cui si attende un bollettino nelle prossime ore. Il figlio Andrea gli ha dedicato un messaggio su Instagram, mentre tutto il mondo del calcio ha manifestato la sua vicinanza e solidarietà all’ex campione.

Stefano Tacconi in prognosi riservata per un’ischemia cerebrale ad Alessandria

C’è ansia per le condizioni di salute di Stefano Tacconi, colpito ieri da un malore mentre si trovava ad Asti, dove avrebbe dovuto partecipare alla 13esima “Giornata delle Figurine”.

Venerdì sera il calciatore era a cena nell’astigiano, dove aveva presenziato alla presentazione del suo libro poi, sabato, non si era sentito bene ed era quindi stato portato al Pronto Soccorso della città piemontese.

Tacconi avrebbe accusato forti mal di testa, tanto da chiedere al figlio, che si trovava con lui, di portarlo immediatamente all’ospedale di Asti, da dove poi è stato subito trasferito nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cesare Arrigo di Alessandria.

L’ex portiere si trova ora ricoverato in prognosi riservata, essendo le sue condizioni gravi. Tacconi sarebbe stato colpito da un’ischemia cerebrale, per cui si attende ora il bollettino medico che dovrebbe essere diramato nelle prossime ore.

L’affetto del figlio Andrea: “Sei un leone, vincerai anche questa”

Andrea Tacconi, uno dei quattro figli che l’ex portiere della Juve ha avuto con la moglie Laura Speranza, ha condiviso su Instagram un messaggio per sostenere il padre in questo momento difficile.

“Riprenditi papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia“, si legge nelle Storie Instagram.

Tantissime le personalità del mondo del calcio che si stringono intorno alla famiglia in queste ore, come Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus che, in conferenza stampa, ha mandato un grande “bocca al lupo” a Stefano Tacconi.

Un anno fa, l’ex portiere, aveva scosso i suoi fan rivelando di temere che gli rimanesse poco tempo durante la partecipazione a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso. Tacconi ha raccontato di avere dei problemi di salute, e che un paio di anni fa rischiò di finire sulla sedia a rotelle.