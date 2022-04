Roberta Morise ritorna in Rai dopo L’isola dei Famosi: in arrivo per lei un programma su Rai1

Roberta Morise potrebbe subito tornare in Rai per condurre un programma estivo in giro per l'Italia. Dopo l'Isola dei Famosi, i dettagli della nuova avventura della showgirl.

La showgirl calabrese sarebbe pronta a tuffarsi in una nuova avventura televisiva dopo la breve esperienza da naufraga nel reality di Canale 5. Ne parlano con insistenza le voci sul web che la vorrebbero impegnata in estate con un programma on the road alla scoperta delle località vacanziere più belle del nostro splendido Paese. Roberta Morise andrebbe così ad affiancare Tinto, pseudonimo del conduttore televisivo e radiofonico Nicola Prudente, nel nuovo programma del mezzogiorno estivo di Rai1 che accompagnerà i telespettatori nella fascia che precede il Tg1 dell’ora di pranzo.

Roberta Morise ritorna su Rai1: la sua nuova esperienza estiva

Il volto storico de L’Eredità è pronto a tornare a casa dopo la breve ma intensa parentesi a L’isola dei Famosi.

Roberta Morise per anni è stata infatti uno dei volti più presenti sulla rete ammiraglia della televisione pubblica prima che decidesse di imbattersi nell’avventura più selvaggia della televisione. Il seppur breve periodo passato in Mediaset l’ha di fatto rilanciata in orbita televisiva con la Rai che si è manifestata sin da subito interessata.

Lo afferma con certezza TvBlog.it che lancia la bomba e la presenta come nuova conduttrice del programma estivo del mezzogiorno di Rai1.

La showgirl calabrese questa estate dovrebbe arrivare infatti al timone di Camper, il nuovo show itinerante in giro per l’Italia che condurrà in coppia con Tinto.

Camper: cosa vedremo nel nuovo programma di Roberta Morise

La ex professoressa de L’Eredità affiancherà lo speaker radiofonico e conduttore televisivo in questa avventura on the road in giro per il Bel Paese alla scoperta dei luoghi di villeggiatura dei nostri connazionali.

Come riportato sempre da TvBlog.it, il programma dal titolo di Camper andrà in onda dal lunedì al venerdì nella fascia che precede il Tg1 raccontando l’estate italiana direttamente dai posti più frequentati dalla gente comune in cerca di ristoro e pace.