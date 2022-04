Antonino Spinalbese rivela il nome inciso sulla fede che porta al dito e chi è la persona che gli ha rubato il cuore

Grazie alla sua breve ma intensa storia con Belen Rodriguez, il gossip si è acceso su di lui. Antonino Spinalbese ha rilasciato alcune importanti rivelazioni sulla sua vita sentimentale e sui suoi progetti futuri. Il suo cuore ora batte solo per una persona ed è stato proprio Spinalbese a parlarne.

Antonino Spinalbese: la vita sentimentale dopo Belen Rodriguez

Intervistato da RTL 102.5 per il programma Trends & Celebrities, Antonino Spinalbese ha fatto varie confessioni sulla sua vita, specialmente dal lato sentimentale. Padre di Luna Marì, Antonino Spinalbese si dice completamente innamorato della figlia.

Infatti, l’hair stylist e imprenditore ha rivelato che: “Sulla fede che porto al dito ci è inciso il nome di mia figlia. Tutto il resto potrà essere solo come ‘amante’, la vera sposa è mia figlia. Io spero che sia serena, la vorrei con il sorriso sempre. Non mi importa cosa le permetterà di avere sempre il sorriso, ma l’importante è che sia sempre felice. Per lei ho fatto rinunce d’amore, che non mi pesano. Mi organizzo nei minimi dettagli con lei”. Il ragazzo ha mostrato il dettaglio dell’incisione del suo anello anche con un post sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “My sunshine” (“la mia luce del sole” in italiano).

I futuri progetti di Antonino Spinalbese

Oltre che essere hair stylist, Antonino Spinalbese, che recentemente ha rivelato di avere una malattia autoimmune, è anche imprenditore e a breve uscirà la sua linea di costumi da bagno.

Lui stesso rivela che: “Tra una cosa e l’altra comunque faccio l’hair stylist. La notte mi prende l’ispirazione ed inizio a tagliare. Ho iniziato a 17 anni, avevo quasi 18 anni. Oggi sto facendo tutto ciò che mi piace, è tutto legato all’arte, sia per l’agenzia di management sia per il brand”. Poi ha continuato dichiarando che per quanto riguarda il futuro “io vedo come va, penso che va fatto un passo alla volta così da capire in cosa sarò più felice.

Oggi lo sono, l’imprenditoria mi porta via molto tempo“.