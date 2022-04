Fedez e l’annuncio commovente: “È stata la relazione più lunga insieme al mio matrimonio”

Nelle ultime ore Fedez è riuscito a sorprendere i propri fan con un annuncio davvero incredibile. Dopo quattro anni di assenza è pronto a tornare ad X-Factor in veste di giudice. Il rapper ha scelto di condividere la notizia con un toccante video sui social in cui ha ripercorso anche i momenti più significativi della sua prima esperienza.

Fedex nella giuria di X-Factor 2022: le parole del rapper sui social

Sembra proprio che Fedez non smetta mai di stupire i propri fan con i nuovi progetti lavorativi. In queste ore infatti il rapper ha condiviso un toccante video sui social in cui ha ripercorso i momenti più significativi della sua partecipazione ad X-Factor come giudice, annunciando infine di essere pronto per tornare nel talent show.

L’artista è entrato a far parte del cast del programma nel 2014 – riuscendo per altro a portare alla vittoria Lorenzo Fragola. Dopo ben cinque edizioni (esattamente nel 2019), ha tuttavia scelto di rinunciare al ruolo di giudice per dedicarsi alla famiglia ad altri progetti – come aveva spiegato sui social (stando a quanto riportato a suo tempo da diversi siti).

Un addio che però, a quanto pare, non era definitivo, visto che in queste ore ha annunciato di essere pronto per “tornare a casa” – come ha dichiarato alla fine del video che ha condiviso.

Una clip in cui ha mostrato soprattutto le emozioni che il talent gli ha dato la prima volta e che oggi è pronto a rivivere di nuovo ma in cui non ha nemmeno rinunciato a scherzare: “Avevo solo 23 anni – anticipa l’artista – Mi sa che insieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga” spiega prima di annunciare ufficialmente il suo ritorno ad X-Factor.

Fedez, non solo x-Factor: gli altri progetti dell’artista

Quest’anno dunque Fedez ha deciso di moltiplicare i suoi già numerosi impegni lavorativi aggiungendo anche il ritorno ad X-Factor.

L’artista infatti negli ultimi anni non ha solo speso le sue energie nella musica ma anche in altri progetti.

Insieme a Luis Sal ha infatti anche un podcast su Youtube e Spotify dal titolo Muschio Selvaggio in cui affronta temi di attualità di qualunque tipo. Nelle ultime settimane aveva dovuto mettere in pausa il progetto per l’operazione al pancreas a cui si è sottoposto, ma il desiderio di tornare alla normalità lo ha ben presto portato di nuovo dietro il microfono del suo studio. Di recente ha intervistato anche Belen Rodriguez nel suo podcast, momento in cui ne ha anche approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Fabrizio Corona.