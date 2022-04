La Pupa e il Secchione, due concorrenti si sarebbero baciati proprio in queste ore: l’indiscrezione bomba

Gli autori de La Pupa e il Secchione questa volta sono tornati sui social non solo per pubblicare il materiale promozionale in vista della semifinale, ma anche per lanciare un’anticipazione davvero incredibile su due concorrenti del programma.

Sembra infatti che due concorrenti dello show si siano baciati e che nel corso della prossima puntata la padrona di casa, Barbara D’Urso, sia più che intenzionata a parlarne – e probabilmente anche a mostrare qualche immagine della dolce effusione.

Scatta il bacio tra due concorrenti a La Pupa e il Secchione: di chi si tratta

Senza dubbio gli addetti ai lavori di Mediaset sanno come stuzzicare l’attenzione dei fan del programma e sanno perfettamente che ogni minima informazione vale davvero oro.

Per questo hanno scelto di sponsorizzare la semifinale de La Pupa e il Secchione parlando anche di un bacio tra due concorrenti del programma.

A #LaPupaeilSecchioneShow è tempo di SEMIFINALE… e intanto scatta anche il bacio tra una coppia! 💋 Vi aspettiamo oggi in prima serata su #Italia1 ed in streaming su Mediaset Infinity per una puntata… rovente! 🔥 pic.twitter.com/s03L9HmSIb — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 26, 2022

Stando a quanto riportato in queste ore da diversi portali, tra cui tv e gossip, sembra che i due protagonisti della tenera effusione siano Gianmarco Onestini e Mila Suarez – che già nelle scorse settimane hanno attirato l’attenzione per la loro intesa a dir poco perfetta. Si può dunque ipotizzare con ampio margine di possibilità che questa sera Barbara D’Urso parli proprio di loro due e di una possibile relazione nata tra le mura della villa dello show.

Chi sono Mila Suarez e Gianmarco Onestini, i presunti protagonisti del bacio a La Pupa e il Secchione

Mila Suarez, in realtà, non ha bisogno di molte presentazioni; la star del piccolo schermo è infatti nota per essere stata la fidanzata di Alex Belli – sul quale in passato è spesso intervenuta proprio per commentare le imprese dell’ex gieffino. La modella e influencer è nata a Casablanca nel 1988 e per molto tempo ha lavorato in Spagna per poi trasferirsi definitivamente nel nostro paese.

Dopo un flirt con Fabrizio Corona è entrata a far parte del mondo dello spettacolo prima come corteggiatrice a Uomini e Donne, poi come tentatrice a Temptation Island e infine è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nel 2019.

Per quanto riguarda Gianmarco Onestini invece sappiamo che il ragazzo è nato a Bologna nel 1996 ed è fratello del ben più noto vippone Luca Onestini (noto anche per essere stato fidanzato con Soleil Sorge). Il ragazzo è entrato a far parte del mondo dello spettacolo con la versione spagnola del Grande Fratello e successivamente è entrato nel cast di un altro reality (Il Tiempo del Descuento) riuscendo anche a vincere.

Per un breve periodo ha frequentato Adara Molinero, ma ben presto scopre di essere stato tradito e mette fine alla loro relazione.