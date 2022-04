Scossa di terremoto in provincia dell’Aquila: la terra trema in Abruzzo, epicentro vicino a Pizzoli e Barete

La terra torna a tremare in Abruzzo: scossa di terremoto all'alba nell'Aquilano, con epicentro registrato tra i Comuni di Pizzolli e Barete. L'aggiornamento sulla situazione dall'INGV.

Nuova scossa di terremoto nel Centro Italia, stavolta in Abruzzo dove la terra ha tremato all’alba di oggi in provincia dell’Aquila, con epicentro che sarebbe stato registrato vicino ai Comuni di Pizzoli e Barete. L’aggiornamento sulla situazione diffuso dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terremoto in provincia dell’Aquila, epicentro vicino a Pizzoli e Barete: scossa avvertita dalla popolazione

Questa mattina, alle 6.39, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata in provincia dell’Aquila e avrebbe avuto un epicentro vicino ai Comuni di Pizzoli e Barete. Il sisma sarebbe stato registrato con ipocentro a circa 14 chilometri di profondità, chiaramente avvertito dalla popolazione.

La terra in Centro Italia continua a tremare, ma non si sarebbero verificati danni a persone o cose.

Terremoto, le ultime scosse registrate in Italia ad aprile

Poche settimane fa, altre scosse sismiche hanno interessato l’area del Centro Italia e, in particolare, Bologna e provincia. Poco prima delle 18 del 19 aprile scorso, una scossa di magnitudo 3.8 è stata registrata sull’Appennino tosco-romagno con epicentro calcolato a circa 6 chilometri da Firenzuola, in provincia di Firenze.

Questo quanto stabilito dalle analisi e dai dati in mano all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Anche in questo precedente, il terremoto sarebbe avvenuto a una profondità di circa 14 chilometri e la scossa sarebbe stata avvertita in diversi Comuni tra cui Casola Valsenio, provincia di Ravenna, fortunatamente senza danni.

E appena 3 giorni fa, il 23 aprile, un forte terremoto ha interessato la Bosnia Erzegovina causando una vittima e diversi feriti. Il sisma è stato avvertito anche in Italia.