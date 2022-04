Sonia Bruganelli sceglie Gianluca Costantino per il suo programma: le prime parole dell’ex gieffino sul lavoro

Sonia Bruganelli di recente ha scelto di chiamare Gianluca Costantino per il suo programma in onda su Mediaset Infinity. Il commento dell'ex gieffino dopo l'ottima notizia ricevuta.

Da buona talent scout, Sonia Bruganelli ha l’occhio particolarmente allenato quando si tratta di notare qualcuno e in più occasioni ha dimostrato di voler dare una mano a molti ragazzi ad emergere. Un tema che in questi giorni si è riproposto quando la donna ha scelto l’ex gieffino Gianluca Costantino per il suo programma in onda su Mediaset Infinity. Una notizia che in queste ore è stata commentata anche dal diretto interessato sui social.

Gianluca Costantino rompe il silenzio sulla collaborazione con Sonia Bruganelli

Forse non tutti sanno che Sonia Bruganelli non ha esordito in tv come opinionista del Grande Fratello Vip, ma ha da tempo anche un programma tutto suo su Mediaset Infinity, I libri di Sonia.

Si tratta di un salotto in cui la donna intervista volti noti del mondo della letteratura e dello spettacolo, i quali parlano della propria vita anche attraverso i libri che hanno scritto o che hanno segnato la loro formazione.

Un format efficace e sicuramente ben collaudato, che tuttavia in queste ore è in fase di rinnovamento. La donna ha infatti pensato di chiamare Gianluca Costantino per entrare a far parte del cast del programma. La curiosità dei fan è ovviamente tantissima e in queste ore l’ex gieffino ha rotto il silenzio sulla sua nuova avventura.

“Che ruolo ho nella trasmissione di Sonia? Non posso spoilerare molto, ma posso dirvi che è un ruolo che mi rispecchia molto – ha spiegato nelle storie Instagram – sono felice di questa opportunità, la sto affrontando con molto entusiasmo e soprattutto molta concentrazione per rendere al meglio. Ps. Ho conosciuto un team stupendo“.

Non è chiaro, dunque, quale sarà il suo contributo al format, ma senza dubbio Sonia Bruganelli, che ha avuto modo di osservarlo attentamente nella casa del GF Vip, sarà riuscita a trovare un ruolo adatto alle capacità del ragazzo.

Gianluca Costantino, chi è l’ex gieffino pronto a collaborare con Sonia Bruganelli

Classe 1989, Gianluca Costantino è nato a Napoli e si è laureato in economia e finanza – motivo per cui da ormai cinque anni lavora come consulente finanziario.

La sua passione per il fitness però lo ha portato a condividere moltissimi contenuti su Instagram e per questo ha iniziato a lavorare anche come modello per un noto brand di moda.

Nonostante sui social abbia più di 71mila follower e nonostante la sua attività da modello, il grande pubblico lo ha conosciuto quest’anno per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha ritrovato anche il suo amico Alessandro Basciano.

Purtroppo però la sua permanenza non è stata tra le più lunghe e dopo circa 17 giorni è stato eliminato durante la nomination con Kabir Bedi e Antonio Medugno.