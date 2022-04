Bianca Guaccero torna a Detto Fatto per il presunto addio al programma: come sta la conduttrice Rai

Dopo giorni d'incertezza, oggi Bianca Guaccero ha annunciato di essere pronta per tornare al suo amato Detto Fatto per salutare il pubblico prima del presunto addio al programma.

In questi giorni il pubblico di Detto Fatto ha fatto i conti con l’assenza della sua presentatrice, Bianca Guaccero. La donna, che dopo Pasqua è risultata positiva al Covid ha dovuto saltare qualche puntata – nelle quali è stata sostituita da Jonathan Kashanian, Giampaolo Gambi e Carla Gozzi. Oggi però ha annunciato di essere pronta a tornare in studio, giusto in tempo per il presunto addio ai suoi fan.

Bianca Guaccero torna in tv in tempo per l’addio a Detto Fatto

Qualche giorno fa Bianca Guaccero ha annunciato ai fan di aver contratto il Covid, motivo per cui sarebbe stata assente per qualche giorno dal suo programma su Rai2, Detto Fatto.

Al suo posto ha condotto il trio formato da Jonathan Kashanian, Giampaolo Gambi e Carla Gozzi ma il pubblico era preoccupato che la donna non sarebbe tornata in tempo per la chiusura estiva del programma.

Fortunatamente stamattina la conduttrice è tornata sui social prima per annunciare di essere pronta per il tampone e, poco dopo, ha rivelato di essere negativa e di poter tornare finalmente a lavoro. Il secondo messaggio è arrivato quasi 19 ore fa, per cui si suppone che già da oggi possa tornare in diretta per le ultime puntate.

Bianca Guaccero verso l’addio a Detto Fatto: cosa sappiamo sul programma

Purtroppo Bianca Guaccero tornerà appena in tempo non solo per salutare i fan prima della pausa estiva ma per il presunto addio al programma.

Da tempo infatti si parla della cancellazione di Detto Fatto dal palinsesto Rai o della sua possibile sostituzione, anche se al momento non c’è niente di definitivo.

Sembra infatti che i vertici Rai non siano più orientati verso una soppressione definitiva del format ma piuttosto ad una rivoluzione per il ritorno a settembre che comporterebbe un riposizionamento del format in un altro slot della programmazione autunnale, ma anche di un cambio della sua conduttrice.

Ad oggi, stando a quanto rivelato da Gossip e Tv, sembra che a prendere il timone del programma al suo ritorno possa essere Mia Ceran, anche se al momento non è stata ufficializzata la notizia e nessuno dei diretti interessati si è espresso in merito.