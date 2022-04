Il paradiso delle signore anticipazioni della puntata di domani: Stefania rifiuta la proposta di matrimonio di Marco. La trama

Il quarto episodio settimanale de Il paradiso delle signore va in onda giovedì 28 aprile 2022 nel pomeriggio di Rai1 a partire dalle ore 15:55. A farla da padrone saranno le vicende amorose che si sviluppo intorno al famoso magazzino di moda milanese con Stefania che deve prendere una decisione tanto importante quanto dolorosa. La donna sarà infatti raggiunta da Marco che le proporrà di sposarlo ma a sorpresa e nonostante l’amore che prova per lui, dovrà rifiutare per difendere sua madre e dare ragione alle sue vedute. Sarà la fine della loro storia?

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani giovedì 28 aprile

Marco ha scelto di dimostrare tutto il suo amore per Stefania facendole la fatidica proposta di matrimonio che però non sortirà gli effetti sperati.

La donna sarà infatti molto combattuta ed in un impeto in difesa della madre rifiuterà la proposta gettando nello sconforto l’uomo che non saprà se continuare la loro storia.

Intanto Torrebruna cerca di scalfire le difese di Ludovica e non perde tempo, proponendole di fare un viaggio insieme in Grecia in modo che la donna si possa mettere alle spalle la storia appena conclusa. Adelaide sarà sconfortata dopo la scelta inaspettata del suo Umberto che ha deciso di buttarsi tra le braccia di Flora e che sembra disposto a lasciare la villa, loro nido d’amore fino a poco tempo prima, proprio per andare a vivere con la nuova fiamma.

La figlia di Anna lascia tutti senza parole scegliendo di voler rimanere a Milano, rendendo contenta la madre e soprattutto Salvatore ed Agnese. Infine sarà proprio Vittorio a risolvere la questione tra Dante e Beatrice facendo in modo che si possano riavvicinare.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni settimanali

