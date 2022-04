Barbara d’Urso e Pomeriggio5: il prolungamento del programma ed il futuro della conduttrice Mediaset

Barba d'Urso ed il suo futuro sono una incognita per Mediaset che intanto chiede un favore alla conduttrice. Ecco cosa accadrà a Pomeriggio5 in estate.

Barbara d’Urso e la Mediaset da orami qualche tempo stanno affrontando un rapporto complicato e fatto di alti e bassi. La sua figura aveva già fatto discutere nello scorso dicembre quando a causa del ridimensionamento delle redazioni del gruppo guidato da Piersilvio Berlusconi il suo Pomeriggio 5 aveva subito un drastico cambio editoriale. Lo switch aveva portato a qualche malumore che ora si deve trovare a fare i conti anche con le insistenti voci di un possibile non rinnovo del suo accordo con Mediaset. Il tutto condito dal futuro prossimo del suo programma pomeridiano di Canale5 che stando ai rumors potrebbe prolungarsi di qualche settimana.

Barbara d’Urso: il futuro in bilico in Mediaset

Il volto di Barbara d’Urso in questa stagione televisiva è di sicuro uno dei più ridimensionati di casa Mediaset, alle prese come è con un non soddisfacente passaggio ad Italia1 ed un calo di ascolti del suo storico contenitore pomeridiano di Canale 5. Il rilancio de La pupa ed il secchione Show non è infatti riuscito alla conduttrice che negli ultimi ha dovuto anche fare conto con le insistenti voci sul suo futuro traballante.

A riportare l’indiscrezione scottante è stato il solito Dagospia che ha lanciato la bomba: Mediaset potrebbe non rinnovarle il contratto in scadenza il prossimo dicembre 2022.

Tempi duri, ma forse no. Del resto, quando la conduttrice viene data per spacciata, lei ricorda a tutti che il suo posto è in tv e lo fa con discreta prepotenza. La stessa cosa è avvenuta anche questa volta quando ha rispedito le voci al mittente con una storia su Instagram: “E in attesa degli ascolti che sono un po’ in ritardo, un po’ di notizie vere“. Insomma, i fan possono stare tranquilli, rivedranno la conduttrice regina del pomeriggio di Mediaset.

Pomeriggio5 viene prolungato: l’indiscrezione sul programma di Barbara d’Urso

A lanciare la notizia di un prolungamento è stato TvBlog.it che da informazioni in suo possesso dichiara che il programma non si chiuderà a fine maggio ma bensì a metà giugno.

Nel marasma di notizie ed indiscrezioni sul futuro della nota conduttrice arriva quindi una notizia migliore soprattutto per i suoi fan che saranno accompagnati dal suo storico show per qualche settimana in più.

Il sito infatti riporta della richiesta di Mediaset, accettata da Barbara d’Urso, di andare avanti con Pomeriggio5 fino a giugno 2022. Del futuro, sembra proprio, non v’è mai certezza.