Barbara D’Urso rompe il silenzio sul suo presunto addio a Mediaset: le parole della conduttrice

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare nuovamente di Barbara D’Urso e del suo futuro in Mediaset, che dall’anno scorso è continuamente al centro di rumor di ogni tipo. Di recente era infatti emersa un’indiscrezione che parlava di un suo presunto addio da Canale 5. Alla fine la conduttrice è intervenuta sui social per fare chiarezza e spiegare qual è la situazione.

Qualche giorno fa Dagospia aveva lanciato la notizia che vedeva Barbara D’Urso prossima all’addio a Mediaset, parlando di insoddisfazione per quanto riguarda gli ascolti de La Pupa e il Secchione Show – l’ultima fatica televisiva affrontata da Carmelita.

Proprio lei però in queste ultime ore è tornata sui social per fare chiarezza e, ancor prima dell’uscita degli ascolti, ha approfittato dei social per condividere qualche screen di altri portali che hanno parlato piuttosto dei suoi nuovi impegni su Canale 5.

“E in attesa degli ascolti che sono un po’ in ritardo, un po’ di notizie vere” scrive la conduttrice, lanciando un’evidente frecciatina a chi ha diffuso la notizia. Successivamente ne ha anche approfittato per parlare direttamente ai suoi fan con qualche altra storia sullo stesso social.

Barbara D’Urso ringrazia i fan per gli ascolti de La Pupa e il Secchione Show

Dopo aver smentito attraverso qualche screen la notizia del suo “divorzio” da Mediaset, Barbara D’Urso ha aggiornato i social con alcuni video in cui ha ringraziato i fan per gli ascolti de La Pupa e il Secchione Show – che di recente non erano stati dei migliori.

“Io e il mio fidanzato [un peluche ndr] volevamo ringraziarvi. Gli ascolti sono usciti tardissimo ma triplamente felice, ma posso dirvi solo due motivi per ora – spiega Carmelita – primo, La Pupa e il Secchione Show ha ascolti incredibili.

Saliti, salitissimi nonostante Champions League, la fiction su Rai1 e la controprogrammazione ovunque“.

“Due, con Pomeriggio 5 altro record di ascolti – prosegue la conduttrice – quasi il 20% […] sono emozionata!” conclude poi la D’Urso, scherzando un’ultima volta con il peluche che aveva di fianco. Sembra, insomma, che Barbara sia in realtà piuttosto serena sul suo futuro a Canale 5 e che per ora non debba temere nulla.