Carlo Conti scoppia a piangere al Maurizio Costanzo Show: “Cambiamo argomento sennò mi commuovo troppo”

Carlo Conti, inoltre, è stato anche protagonista di una recente intervista al Maurizio Costanzo Show. Il presentatore televisivo è scoppiato a piangere per il compianto collega Fabrizio Frizzi.

Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi al Maurizio Costanzo Show

Carlo Conti è stato uno dei protagonisti dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Il noto giornalista ha chiesto al conduttore della Rai del suo rapporto con Fabrizio Frizzi: “Tu eri molto amico di Fabrizio Frizzi“.

Carlo Conti ha spiegato il particolare rapporto che lo univa al collega scomparso: “Un legame fortissimo… Al di là del rapporto professionale c’era un grande rapporto umano. E poi siamo diventati babbi un po’ grandicelli… Età abbastanza avanzata e questa cosa ci ha legato molto… Io ho il mio Matteo, lui la sua Stella“.

Parlando di Fabrizio Frizzi, il conduttore televisivo è scoppiato in lacrime e ha chiesto di cambiare argomento: “Cambiamo argomento sennò mi commuovo troppo“.

Maurizio Costanzo Show: Carlo Conti parla del figlio Matteo

Ma il presentatore televisivo ha anche raccontato la passione del figlio Matteo: “Orientato su questi youtuber… Il nuovo mondo… Farà quello che vorrà… Gli auguro di avere la stessa fortuna che ho avuto io… La mia passione è diventata il mio mestiere“.

Carlo Conti ha svelato infine, se ci sarà o no un ritorno professionale con Pieraccioni e Panariello: “Noi tre siamo spesso insieme sul palco… Non so se rifaremo lo stesso, oppure una rivisitazione, o qualcosa di nuovo.

Anche in questo caso, c’è una grande fratellanza e una grande stima professionale. Ci divertiamo a stare insieme e a fare i ‘ragazzacci’“.