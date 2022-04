Christian Stefanelli, dopo Amici un’importante occasione: i fan si scatenano sui social

Christian Stefanelli ha vissuto un’esperienza unica grazie alla città del Vaticano. I fan del giovane ballerino di Amici hanno mobilitato i social per lui. L’importante occasione.

Lo abbiamo conosciuto come allievo di ballo della scuola più famosa d’Italia, ad Amici di Maria De Filippi. A un mese esatto dalla sua eliminazione dal talent di Canale 5, avvenuta nella seconda puntata del serale, Cristian Stefanelli ha vissuto un’esperienza speciale al Vaticano che ha fatto nuovamente vibrare i cuori di tutti i fan del giovane ballerino.

Christian Stefanelli balla al Vaticano

Il giovane ballerino di hip hop, Christian Stefanelli, è stato eliminato da Amici nella seconda puntata del serale. Il 27 aprile, però, ha potuto vivere un’esperienza davvero unica per sé e per la sua danza.

È stato, infatti, ospite d’onore in Vaticano dove ha partecipato all’evento Ethic Deal. Un futuro sostenibile per i Professionisti organizzato in occasione del Manifesto operativo di Federprofessional.

Lo stesso Christian, prima di salire sul prestigioso palco, ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram, come anticipazione della sua esibizione. Nelle immagini, lo si vede vestito molto elegante con la mascherina e con la mano fa il segno di vittoria.

Dalle storie Instagram di Christian

Nelle stesse storie troviamo anche un video che mostra come Christian abbia potuto rivedersi con Raimondo Todaro, suo Maestro ad Amici.

Dalle storie Instagram di Christian

Christian in Vaticano: le reazioni sui social

Durante la giornata, quindi, i social si sono nuovamente riattivati per il giovane ballerino. Essendo la prima esibizione di Christian dopo la sua eliminazione da Amici, la performance al Vaticano ha creato tantissimo entusiasmo e tutti i fan si sono scatenati con tantissimi tweet per incoraggiare e dare sostegno al giovane ballerino.

Sembra proprio che, come il suo compagno di avventura LDA, anche Christian Stefanelli sia riuscito a spiccare il volo nonostante l’uscita da Amici.

Inoltre, sembra proprio che il Vaticano si stia sempre più aprendo a tutti i giovani artisti, cantanti e ballerini. Solamente qualche giorno fa, infatti, anche Blanco, che presto vedremo all’Eurovision Song Contest, ha potuto esibirsi nel cuore della Chiesa cattolica cantando la sua Blu Celeste.