La moglie di Francesco Facchinetti mostra la cicatrice dopo l’incidente e l’intervento: le foto di Wilma Faissol

La moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol, mostra la grande cicatrice dopo l’intervento chirurgico subito a seguito del brutto incidente avvenuto settimane fa. Caduta da cavallo, è stata sottoposta a un’operazione i cui esiti sono stati condivisi su Instagram in una serie di foto.

La moglie di Francesco Facchinetti mostra la cicatrice dopo l’incidente e l’intervento: le foto su Instagram

Circa un mese fa, la moglie di Francesco Facchinetti ha avuto un brutto incidente che le è costato un intervento chirurgico di cui ha mostrato alcune foto su Instagram. Tutto è accaduto nel marzo scorso quando, a seguito di una caduta da cavallo, ha riportato una frattura dell’omero per cui si sarebbe resa necessaria l’operazione.

Poche ore fa, sui social sono apparse alcune foto tra cui quella di una vistosa ed estesa cicatrice rimasta dopo la sala operatoria.

Wilma Faissol, l’incidente e l’intervento chirurgico

Wilma Faissol e Francesco Facchinetti hanno condiviso con i follower alcuni aggiornamenti dopo l’incidente a cavallo. La coppia ha raccontato al pubblico l’accaduto e, dopo l’incidente, la nuora di Roby Facchinetti ha commentato la caduta spiegandone alcuni dettagli e descrivendo la sua prognosi come “un miracolo”.

Il suo cavallo avrebbe perso l’equilibrio e Wilma Faissol è caduta a terra, prima di essere colpita dagli zoccoli dell’animale.

“Wally ha perso ancora l’equilibrio mentre andava e si è spantegato per terra – ha scritto la moglie di Francesco Facchinetti il 25 marzo scorso sui social –. Ho fratturato l’omero e mi hanno operata ieri. Wally (il cavallo, ndr) sembra ok, ha un bozzo sul costato e qualche graffio, comunque ora controlliamo cosa gli succede. Grazie di tutti i messaggi“. L’intervento chirurgico è andato bene, come spiegato dallo stesso Facchinetti via Instagram.