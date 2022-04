Marracash avvisato mentre esce da casa di Elodie: spuntano nuove conferme sul presunto ritorno di fiamma

Da qualche settimana si discute di un possibile ritorno di fiamma tra Marracash e Elodie, che lo scorso anno sono stati al centro dell’attenzione per la loro rottura. Mentre i due non hanno ancora confermato né smentito la notizia, spuntano nuovi indizi che sembrano confermare il rumor. A diffondere lo scoop è stato il settimanale Chi nel suo ultimo numero, che ha spiegato i dettagli dell’avvistamento di Marracash sotto casa di Elodie.

Elodie e Marracash sarebbero sempre più vicini: cosa sappiamo del presunto ritorno di fiamma

Qualche giorno fa Alberto Dandolo, in esclusiva per il settimanale Oggi, aveva parlato di un riavvicinamento tra Marracash e Elodie – che comunque dopo la rottura sono sempre rimasti in ottimi rapporti.

Il giornalista aveva infatti affermato che i due starebbero “intensificando la loro frequentazione” non rivelando però ulteriori dettagli.

A raccontare di più ai fan della coppia è però intervenuto in queste ore il settimanale Chi, che anche sull’account ufficiale Instagram ha rivelato di aver pizzicato il cantante sotto casa della sua ex. “Lui sale da lei a riportarle il telefono e più tardi lei esce sorridente con le sue amiche” affermano nella didascalia a corredo di una foto della cantante.

Sembra insomma che tra i due non solo sia tutto sereno ma che probabilmente stia anche nascendo di nuovo del tenero. Ovviamente al momento si tratta si indiscrezioni e supposizioni, visto che non hanno confermato la notizia.

Elodie e Marracash, la storia d’amore tra i due artisti

Correva l’anno 2019 quando Elodie e Marracash si sono innamorati sul set del video Margarita, anche se si erano conosciuti prima – stando a quanto rivelato da lei nel corso di un’intervista a Deejay Chiama Italia: “Lo avevo incontrato a un suo concerto anni fa, ma non mi era simpatico – aveva spiegato la cantante – forse lui non mi aveva nemmeno notata.

Poi durante il video io ero già imbarazzata perché non volevo ammetterlo, ma in realtà già un po’ mi piaceva. Come background di vita per tante cose siamo simili“.

Alla fine dunque la passione era scatta e i due sono stati legati fino al 2021, anno in cui sono circolate le prime indiscrezioni sula loro crisi. Successivamente, negli stessi mesi, è stato lui a commentare la rottura nel corso di un’intervista a Il Corriere della Sera, dimostrando però di essere rimasto in buoni rapporti con la sua ex.