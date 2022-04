Run All Night – Una notte per sopravvivere: il film con Liam Neeson in onda su Italia1

Run All Night - Una notte per sopravvivere va in onda giovedì 28 aprile 2022 su Italia1. Scopri la trama ed il cast del film con Liam Neeson e Ed Harris.

Italia1 per la prima serata di giovedì 28 aprile 2022 propone un action thriller con Liam Neeson e Ed Harris a farla da padrone. I due divi hollywoodiani sono i protagonisti di Run All Night – Una notte per sopravvivere, energica pellicola che li mette contro in difesa dei rispettivi figli. Sarà infatti Michael figlio di Jimmy, un killer con sensi di colpa per ciò che ha fatto nella sua vita da mercenario, che finirà nei guai quando verrà preso di mira dal boss irlandese di nome Shawn perché testimone di un pericoloso omicidio.

Run All Night – Una notte per sopravvivere: le curiosità ed il cast del film

Run All Night – Una notte per sopravvivere è una pellicola del 2015 diretta da Jaume Collet- Serra, regista spagnolo noto per aver girato Unknow – Senza identità nel quale collabora proprio con il protagonista di questa pellicola Liam Neeson.

Il famoso interprete di tutto il ciclo conosciuto di Io vi troverò è qui affiancato dall’altrettanto noto Ed Harris, quattro volte candidato ai premi Oscar e che ricordiamo per la grande interpretazione in The Truman Show. Completano il cast anche gli altri attori Genesis Rodriguez, Vincent D’Onofrio, conosciuto attore anche presso le generazioni amanti dei fumetti Marvel per la sua partecipazione alla serie tv Daredevil come Kingpin, e Nick Nolte.

Run All Night – Una notte per sopravvivere: la trama della pellicola

Jimmy Conlon è un killer professionista che sta facendo i conti con il proprio passato del quale si pente molto in quanto tormentato dai sensi di colpa per ciò che ha brutalmente fatto.

Suo figlio Michael non vuole proprio saperne sidi seguire le orme paterne ne tanto mento avere a che fare con lui ma avrà bisogno del suo aiuto dopo che una notte assiste a un omicidio che coinvolge il figlio del boss Shawn.

Sarà lo stesso boss irlandese Shawn Maguire a prendere di mira il giovane che verrà difeso dal padre non senza qualche difficoltà proprio mentre Jimmy sarà costretto a mettere nuovamente in discussione tutta la sua vita.