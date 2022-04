Anna Falchi fa cadere la torta di Ernst Knam a I Fatti Vostri: fortissimo imbarazzo nello studio

Anna falchi questa volta ha attirato l'attenzione su di sé per il "terribile" incidente accaduto a I Fatti Vostri, momento in cui ha rovesciato una torta fatta da Ernst Knam.

Ancora una volta Anna Falchi torna a parlare di sé, anche se questa volta per un motivo meno “felice” del solito. La conduttrice, nel corso dell’ultima diretta de I Fatti Vostri, è infatti incappata in un “terribile” incidente: ha rovesciato la torta che Ernst Knam aveva appena finito di preparare. Inutile dire che il momento ha suscitato forte imbarazzo nello studio, anche se Salvo Sottile (che con la la Falchi conduce il programma) ha cercato di scherzare per sciogliere il disagio.

Anna Falchi rovescia la torta profiteroles di Ernst Knam: cala l’imbarazzo a I Fatti Vostri

Molto spesso Anna Falchi e Salvo Sottile fanno parlare de I Fatti Vostri, ma solitamente è per motivi di gran lunga più “felici”.

Proprio qualche giorno fa il conduttore ha fatto una sorpresa alla collega per il suo compleanno, provocando anche grande commozione in quest’ultima.

Questa volta però la donna e il programma sono finiti al centro dell’attenzione per un incidente accaduto nello studio. Nel corso dell’ultima puntata proposta su Rai2, Ernst Knam ha proposto al pubblico la ricetta della torta profiteroles e, una volta terminata, la Falchi ha pensato di prenderla per portarla a Salvo Sottile, Umberto Broccoli ed Emanuela Aureli.

Girando il dolce per mostrarla alla telecamera, purtroppo, la torta è caduta rovinosamente a terra provocando un momento di forte imbarazzo nello studio, che Sottile ha cercato di sciogliere scherzando: “Finirà a torte in faccia anche oggi” ha commentato ironicamente mentre il dolce veniva recuperato dal pavimento.

I Fatti Vostri: Salvo Sottile parla del suo ritorno nel programma per la prossima edizione

Nonostante qualche piccolo inciampo durante il percorso, sembra proprio che Anna Falchi e Salvo Sottile stiano portando avanti un’edizione piuttosto apprezzata dal pubblico.

A rivelarlo è stato lo stesso conduttore, che di recente si è sbottonato anche sul suo futuro nel programma.

Intervistato da TvBlog il giornalista ha così commentato la situazione: “Con Di Bella ho già avuto modo di parlare: è contentissimo dei dati d’ascolto. Per ora non posso dire altro“. Non ha dunque risposto apertamente al quesito sulla sua presenza il prossimo anno, ma sembra aver indirettamente affermato che – essendo andato bene finora – potrebbe essere confermato anche per la nuova stagione.

In effetti con il duo proposto quest’anno la Rai è riuscita a conquistare il pubblico e gli ascolti vanno bene, attestandosi tra il 7 e l’8% di share.

Un dato che senza dubbio avrà un peso nel momento della scelta sui conduttori da presentare a settembre.