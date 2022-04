Anticipazioni Amici21: chi abbandonerà la scuola alla settima puntata del serale. Il nome dell’eliminato

Il serale di Amici continua la sua corsa. In settimana è avvenuta la registrazione della puntata che andrà in onda sabato 30 aprile. Tutte le anticipazioni e un grandissimo spoiler.

Pochi giorni fa si sono svolte le registrazioni della settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Gli allievi in gara sono ancora 8: 4 cantanti; Luigi, Alex, Sissi e Albe, e 4 ballerini; Dario, Serena, Nunzio e Michele. Come ogni settimana sono trapelate alcune anticipazioni e succose indiscrezioni sull’eliminato della puntata. L’ufficialità di tale notizia, però, si saprà solo sabato 30 aprile, quando la settima puntata del serale di Amici andrà in onda su Canale 5.

Serale di Amici: settima puntata

Come ormai il pubblico affezionato sa, anche nella puntata di sabato 30 aprile vedremo scontrarsi le 3 squadre Zerbi-Celentano, Cuccarini-Todaro e Pettinelli-Peparini in 3 manche diverse.

Le performance degli allievi che si scontreranno saranno giudicate dal trio Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. L’ospite della serata sarà Ghali con il suo nuovo singolo Fortuna.

Anche nel corso della settima puntata del serale ci sarà una sola eliminazione, quindi nella fase finale della serata si assisterà ad un ballottaggio a 3. Chi andrà al ballottaggio, e chi dovrà, invece, abbandonare per sempre la scuola di Amici? Se siete amanti degli spoiler potete proseguire la lettura di questo articolo, altrimenti vi invitiamo a fermarvi qui e scoprire l’eliminato della settima puntata del serale di Amici direttamente alla messa in onda di sabato 30 aprile su Canale 5.

Ballottaggio a 3 ad Amici nella puntata del 30 aprile

A rischiare il loro posto all’interno della scuola di Amici nella settima puntata del serale, come svelano le anticipazioni, saranno Luigi, Nunzio e Albe.

Il cantante di Rudy Zerbi, però, sarebbe il primo ad essere salvato dai giudici. Al ballottaggio finale, quindi, andrebbero Albe e Nunzio.

Ecco, però, che arriva lo spoiler più grande.

Stando a quanto è stato riportato da Novella2000, però, si saprebbe già il nome dell’eliminato perché uno dei due allievi è stato visto lasciare gli studi Mediaset. Il ragazzo in questione è Nunzio, il ballerino di Raimondo Todaro. Ci teniamo a sottolineare che si tratta tuttavia solamente di un’indiscrezione, l’ufficialità della notizia si potrà sapere solo con la messa in onda della puntata.