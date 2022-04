Catia Franchi scatena il caos, Armando Incarnato: “Sorella di Elisabetta Franchi, chi ca**o se ne frega”

Catia Franchi, sorella di Elisabetta Franchi è arrivata da pochissimo tempo a Uomini e Donne, ma è già stata protagonista di una delle liti che faranno la storia del dating show. La dama ha accusato Biagio Di Maro di essere un poveraccio.

Anche nella puntata del 29 aprile, i due si sono lanciati delle accuse a vicende e nella discussione è intervenuto anche Armando Incarnato.

Biagio Di Maro si riprende e attacca Catia Franchi a Uomini e Donne

Nella puntata del 29 aprile di Uomini e Donne è andata in onda la seconda puntata dell’epico scontro tra Catia Franchi e Biagio Di Maro. Un litigio di quelli storici e pieni di trash, come non se ne vedevano da un po’ nel dating show.

Anche perché che cosa ci può essere di più trash che una lite sul cibo e sui soldi? Il sushi, oggetto della discordia ha alzato un polverone, che neanche Gemma Galgani è mai riuscita a sollevare. Se a tutto ciò si aggiunge che Catia Franchi sia la sorella della famosa Elisabetta, ne esce fuori una trama che neanche a Hollywood.

E così Biagio Di Maro dopo la botta subita nella puntata precedente un po’ a sorpresa, oggi si è armato di coraggio e ha risposto per le rime alla sorella della stilista, che l’aveva accusato di essere tirchio e mentitore: “Catia Franchi, sorella di… Si dà quest’aria… La differenza tra il ricco e il povero”.

Un discorso con tanto di uscita finale da grande protagonista: “La poveraccia sei te, tante belle cose”.

Armando Incarnato interviene contro Catia Franchi a Uomini e Donne

Biagio Di Maro ha provato a salvare la sua dignità a Uomini e Donne, rispondendo in ritardo alle pesanti accuse di Catia Franchi. Lei, comunque, ha continuato con i suoi attacchi, che sono espressi in un modo davvero un po’ troppo forte: “Miserabile… Tu sei un poveraccio… Prometti le cose e poi non le fai… Sei un gran pagliaccio… Al telefono dicevi una cosa poi ne hai fatta un’altra”.

Povero Biagio Di Maro, in che guaio è capitato. Anche Tina Cipollari ne ha approfittato per accusarlo: “Un pezzo di pizza al taglio è vergognoso… Tutti questi perbenisti… Porti un cognome importante, vieni massacrata… L’hanno spu***nato per largo e per lungo, oggi è diventato un lord… Mi fate proprio”.

Meno male che Armando Incarnato, per voglia di difendere un compaesano o per sguazzare nel trash e prendersi la scena, ha deciso di difendere il malcapitato: “Una cosa che non ti puoi comprare è l’umiltà… L’ha giudicato per una situazione economica… Fatto passare per un pezzente… Perché te ne sei stata zitta?

Perché è la sorella di Elisabetta Franchi, chi cazzo se ne frega”.