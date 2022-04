Dario Schirone in crisi ad Amici: “Mi vedo piccolo e mi vedo corto e non mi piaccio”, le motivazioni

Dario Schirone è scoppiato a piangere ad Amici, raccontando di non apprezzarsi fisicamente. Il ballerino in crisi anche per le critiche per Alessandra Celentano.

Dario Schirone è uno degli allievi di Amici 2021/2022, ancora in gioco per la vittoria finale. Il talento, parte della categoria danza, è uno degli elementi della squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Il ballerino è stato spesso attaccato dalla maestra Alessandra Celentano che lo giudica poco versatile e noioso. L’insegnante di danza classica ha anche lanciato vari guanti di sfida contro il giovane talento.

Dario Schirone ha avuto un momento di sconforto ad Amici, dopo l’ennesimo guanto di sfida lanciato contro di lui da Alessandra Celentano.

Il guanto di sfida tra Dario Schirone e Michele Esposito ad Amici

Nell’ultima puntata del serale di Amici, a sorpresa, LDA è stato eliminato.

Tra le sfide di ballo della serata, anche il confronto tra Dario Schirone e Michele Esposito.

Alessandra Celentano ha detto la sua a proposito, attaccando l’allievo di Veronica Peparini: “Non sei in grado di affrontare determinati stili e coreografie, o meglio che non sei in grado di eseguirle con tutti i canoni necessari alla danza di alto livello… Evidenti e importanti carenze“.

La maestra di danza classica ha lanciato un nuovo guanto di sfida contro il ballerino, che ha spiegato perché non intende rifiutare la sfida: “Non rifiuto un guanto non per la convinzione di poterlo fare benissimo e di poter vincere… Significherebbe buttare l’occasione di studiare una coreografia di una cosa che non faccio tutte le settimane e che può servirmi e basta… Se non ne approfitto adesso non posso approfittarne più, anche perché fuori da qua le lezioni costano e tanto, quindi non ho voglia di buttare delle opportunità“.

Dario Schirone in lacrime ad Amici

Dario Schirone, dopo l’ennesima lettera della maestra Alessandra Celentano, ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiato a piangere: “Sono un po’ triste in generale, tante piccole cose che non mi fanno vedere il lato positivo di tante cose che ho…Su una cosa ero convinto no?

Ed era sul mio stile, ed era su quello che sono come persona. Non ci sto riuscendo più perché vedo che quello che faccio non va neanche bene durante poi il programma… Non è solo quello“.

Il ballerino ha svelato di non piacersi fisicamente: “Il fatto è che quando mi guardo allo specchio mi vedo piccolo e mi vedo corto e non mi piaccio. Il fatto è che se voglio studiare.. Mamma e papà hanno speso tanti soldi e mi hanno portato dappertutto… Se voglio provare a fare qualcosa di diverso dal mio mi viene detto che sono presuntuoso perché penso di farle meglio di chi le sa fare“.

Malgrado le continue critiche ricevute, Dario Schirone ha deciso di continuare a comportarsi come ha sempre fatto: “Dove vado vado faccio un passo falso. Se cerco di difendermi divento presuntuoso se non lo faccio, semplicemente, sembro quello presuntuoso che non ha bisogno di farlo perché pensa di essere migliore dell’altro… Continuando a fare come ho sempre fatto, anche se è difficile“.