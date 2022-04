Guendalina Tavassi sotto accusa all’Isola dei Famosi, il gruppo si scaglia contro l’ex gieffina: le accuse

All’Isola dei Famosi 2022 gli animi sono sempre molto agitati. La fame e le difficoltà, infatti, acuiscono i dissapori tra i naufraghi, che, spesso, arrivano allo scontro diretto. Tra le concorrenti dell’adventure show sempre al centro delle polemiche di certo Guendalina Tavassi, che appena arrivata sull’isola ha litigato perfino con il fratello Edoardo.

L’ex gieffina è stata attaccata da diversi membri del gruppo dei naufraghi e il fidanzato è intervenuto per difenderla.

Ma adesso, una nuova polemica ha coinvolto Guendalina Tavassi, che è stata messa sotto accusa da diversi naufraghi.

Le accuse del gruppo contro Guendaliina Tavassi: il cocco della discordia

Laura Maddaloni ha mosso un’accusa contro Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi.

La moglie di Clemente Russo è convinta che l’ex gieffina prenda i cocchi in una zona interdetta dell’isola: “Loro si sono recati verso il punto dove è stato detto che non si può andare. Le regole sono queste. Ieri quanti cocchi avevano? Era un cocco. l’hanno aperto ieri sera… Stamattina perché hanno fatto colazione con un cocco, dove l’hanno preso questo cocco?“.

Laura Maddaloni ha affermato di sentirsi presa in giro dalla naufraga: “Cocchi bagnati pescati dal mare… Vuoi prendere per i fondelli me… Siamo stupidi… Lo sappiamo dove sono i cocchi e non ci andiamo… Essere presa in giro è una cosa che non mi fa piacere“.

Anche Estefania Bernal e Blind hanno appoggiato la teoria della sportiva: “Ogni giorno escono cocchi nuovi“.

Guendalina Tavassi, però, ha fortemente rimandato al mittente tutte le accuse: “Possono insinuare quello che vogliono… Mi hai detto tu ‘Andiamo a prendere i cocchi di là?’… Sono una persona che rispetta le regole… Questa è cattiveria… Litigio, farsi vedere“.

La difesa di Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis per Guendalina Tavassi

Una parte del gruppo dei naufraghi dell’Isola dei Famosi ha lanciato delle accuse a Guendalina Tavassi.

Carmen Di Pietro, invece, ha difeso l’ex gieffina: “Noi abbiamo sempre rispettato i limiti con Guendalina… Abbiamo trovato dei cocchi nelle insenature, ma si possono trovare perché qui i cocchi cadono dagli alberi… Non mi piace“.

Anche Nicolas Vaporidis ha dato i suoi consigli a Guendalina Tavassi: “Non ti scusare di cose che non hai fatto. Qua non è una responsabilità tua. Se loro pensano che tu abbia fatto una cosa di notte quando in realtà Alessandro ha contato male e ne ha trovato uno sotto al sacco… Se vogliono cercare scuse di questo tipo”.

Edoardo Tavassi vede in questi attacchi alla sorella una precisa strategia: “Hanno capito che se litigano con te escono fuori. Lo vuoi capire o no? Che inventano str***ate in modo tale che te gli rispondi e poi se ne parli in puntata? Stanno facendo questo gioco stupido. Basta… Non sanno di cosa parlare per emergere, ok? Quando lo vorrai capire saremo tutti più tranquilli”.