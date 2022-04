Ilary Blasi verso un nuovo programma tutto suo: Mediaset la premia. Il progetto segretissimo

Ilary Blasi è ormai tra i volti più conosciuti e più amati del mondo Mediaset. Sembra che il Biscione si fidi ormai ciecamente di lei, infatti, è stata promossa a pieni voti e si parla già di un nuovo programma per la prossima stagione.

Ilary Blasi: un nuovo programma per lei in arrivo

Mediaset sarebbe del tutto soddisfatta dell’operato di Ilary Blasi. Dopo le avventure di Eurogames e Star in the Star che, purtroppo, non hanno ottenuto i risultati sperati, la conduttrice romana è tornata a tenere le redini dell’Isola dei Famosi. Il pubblico ormai si è affezionato a lei, al suo modo di fare e di parlare un po’ in dialetto romano e un po’ in italiano e alle sue battute decise e taglienti.

Come riporta il magazine Oggi, Mediaset sta pensando ad un “nuovo e blindatissimo progetto in prima serata” cucito addosso proprio ad Ilary Blasi. Se l’idea andasse in porto potremmo vedere sugli schermi questa nuova trasmissione segreta, che vede la moglie di Francesco Totti come protagonista, nella prossima stagione tv.

Mediaset soddisfatta di Ilary Blasi

Ilary Blasi, quindi, piace al pubblico e piace alla Mediaset. L’Isola dei Famosi, reality di cui tiene le redini da alcuni anni, infatti, è stato prolungato di oltre un mese rispetto ai progetti iniziali.

Il programma di Canale 5, quindi, arriverà al capolinea solo a giugno.

Sembra che il contratto di Ilary Blasi sarà rinnovato a pieni voti anche per la prossima stagione Mediaset. Lo stesso, però, non si può dire per Barbara d’Urso. Sembra, infatti, che il suo contratto sia in scadenza per dicembre 2022, ma la Mediaset non starebbe più amando il suo tipo di televisione e vorrebbe lasciare più spazio a Silvia Toffanin e Maria De Filippi, indiscrezione, questa che ancora non ha trovato conferma.