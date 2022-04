Ilary Blasi torna a parlare del presunto tradimento di Francesco Totti: “Facile sempre puntare il dito”

Ilary Blasi, conduttrice dell’Isola dei Famosi 2022 è da qualche mese al centro del gossip. L’ex letterina, infatti, è stata investita da un vero turbine mediatico. Per un lungo periodo si è chiacchierato di un presunto tradimento effettuato dall’ex calciatore ai suoi danni.

Francesco Totti ha smentito subito la notizia, ma anche Ilary Blasi ha parlato di un gossip creato ad hoc, nel corso di un’intervista a Verissimo.

L’ex Letterina, di recente, ha lasciato ulteriori dichiarazioni a Belve. Nel corso di quest’intervista, Ilary Blasi ha parlato di nuovo del presunto tradimento di Francesco Totti.

Ilary Blasi si racconta a Belve

Ilary Blasi è stata protagonista di una delle interviste della puntata di Belve dell’1 aprile. La moglie di Francesco Totti si è raccontata sotto diversi aspetti.

Ilary Blasi ha parlato del suo successo e di quanto sia dovuto al marito Francesco Totti: “Devo tutto a Francesco Totti… Sono più i vantaggi… Un nome, pesante delle volte… Sempre un alone sulla mia testa… Ero molto più in vista, più chiacchierata, più incuriositi“. L’ex Letterina ha raccontato anche i lati negativi della notorietà: “Essere troppo riconosciuta… Sei sempre sotto l’occhio del ciclone“.

La conduttrice dell’Isola Dei Famosi 2022, nel corso della prima puntata del reality show, ha lanciato una presunta frecciatina ad Alfonso Signorini.

Ilary Blasi ha chiarito quale fosse, invece, la sua intenzione reale: “Io e Alfonso abbiamo lavorato insieme per tre anni… Ho la confidenza… Io la vedo in maniera positiva, io, in realtà, stavo facendo un complimento a Vladimir“.

Ilary Blasi parla del presunto tradimento del marito Francesco Totti

Ilary Blasi ha raccontato a Belve la sua vita, tra cui anche il rapporto con la popolarità e il gossip: “Ho dato sempre il giusto peso anche al gossip… Francesco è una persona molto particolare… Tu sai che nel pacchetto fa parte anche questo… Ogni cosa che fa mio marito è messo abbastanza in evidenza“.

Sul presunto tradimento ha ribadito l’idea della macchinazione, ma ha affermato di non sapere chi possa essere l’artefice: “Avevo altre cose a cui pensare in quel momento, non a chi… Inutile farmi questa domanda tanto comunque non lo saprò mai… Facile sempre puntare il dito sui soliti”.

Quando la conduttrice televisiva le ha chiesto se la sua storia d’amore sarebbe in grado di superare un tradimento, Ilary Blasi ha risposto sicura: “No, né dell’uno né dell’altra”.