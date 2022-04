Maria De Filippi avrebbe censurato una rissa a Uomini e Donne: lo scoop lanciato sui social da un’ex dama

Uomini e Donne ha abituato il suo pubblico a grandi colpi di scena e momenti piuttosto intensi – tra le scelte dei suoi protagonisti, le liti e le rotture avvenute sotto lo sguardo vigile di Maria De Filippi. Sembra però che non tutti gli eventi accaduti nello studio siano adatti ad essere mostrati ai fan; stando a quanto rivelato dall’ex dama Elena Scielzo due donne avrebbero avuto una lite così accesa da essere sfociata in uno scontro fisico – situazione che gli autori hanno preferito censurare e non mandare in onda.

Due dame di Uomini e Donne sarebbero arrivate alle mani: gli autori avrebbero censurato la puntata

Liti, pianti disperati e petali rossi: sono questi gli ingredienti che hanno reso Uomini e Donne un programma vincente.

Sono senza dubbio “responsabili” delle grandi emozioni che scatenano nel pubblico e che, proprio per questo, lo rendono uno dei format tra i più seguiti della fascia pomeridiana.

Non sempre però ciò che accade nello studio può essere riproposto in tv e a volte gli autori sono costretti a ricorrere a qualche taglio per evitare di mostrare immagini che possano essere considerate “eccessive”. Una situazione che, a quanto pare, potrebbe essere successa anche di recente, stando a quanto raccontato da Elena Scielzo nel corso di una diretta Instagram riportata in queste ore da diversi portali di gossip (tra cui Blasting News).

L’ex dama ha rivelato che Giuliana e Stefania – due volti del programma nella sua versione Over – avrebbero avuto una lite furiosa ben presto sfociata addirittura in uno scontro fisico. “Le ha strappato i capelli – ha riferito, riferendosi alla prima donna – Ho cercato di fermarla, ma stavamo per cadere. Un atteggiamento violento“.

Immagini che però il pubblico probabilmente non vedrà mai, dal momento che gli autori non propongono mai situazioni così al limite.

Ma cosa sarà successo tra le due donne di così grave da accendere gli animi in questo modo?

Uomini e Donne, cos’è successo tra le dame Giuliana e Stefania

L’ex dama Elena ha anche raccontato genericamente cos’è successo tra Giuliana e Stefania per far si che le due arrivassero alle mani.

Sembra infatti che la seconda abbia ascoltato una telefonata compromettente della prima e che i toni si sarebbero accesi sempre di più tra le due fino ad arrivare alle mani.

Probabilmente la telefonata in questione dovrebbe essere quella in cui Stefania ha accusato Giuliana Manfroncelli di essere nel programma esclusivamente per la visibilità e non per trovare l’amore.

Insinuazioni che sono state anche proposte in tv e che hanno portato la seconda dama alla fine ad abbandonare lo studio.

Successivamente però è scoppiata una lunghissima polemica attorno al programma, soprattutto a causa dello scambio di parole che il pubblico ha potuto ascoltare durante la messa in onda.