Riccardo Fogli ricorda l’amore con Patty Pravo e l’addio ai Pooh: “È successo il finimondo”

Ripensando alla sua vita Riccardo Fogli non ha alcun rimpianto, ma vorrebbe vivere il più a lungo possibile per proteggere e stare accanto alla sua figlia piccola. Il bilancio della sua vita e le parole del cantautore e bassista sulla sua relazione con Patty Pravo e l’addio a I Pooh.

Riccardo Fogli e la figlia Michelle

Dall’amore tra Riccardo Fogli (74 anni) e Karin Trentini (30 anni più giovane) nel 2013 è nata Michelle che oggi ha 9 anni. Intervistato da Rai Radio 2 nel programma Lunatici, il cantautore e bassista ha rivelato la sua volontà di esserci il più possibile per sua figlia, nonostante l’età che avanza e il tempo che passa.

“Ho una bambina di 9 anni, il mio giovane amore. Lei ha bisogno di me e avrà bisogno di me ancora per qualche anno”, afferma infatti Riccardo Fogli alla radio. Poi continua: “Mia mamma è in cielo dal 2000, spero che mi faccia da portavoce. Devo vivere ancora un po’ perché voglio proteggere mia figlia piccola. Mio figlio grande lavora, ha trent’anni. Ma la piccola ha bisogno di me ancora”. In seguito inizia a descrivere il suo stile di vita, che mantiene il più sano possibile: “Mi tratto bene, bevo acqua liscia, niente vino, sto bene, Dio mi ha dato energia e passione”.

Infine conclude dicendo: “Non ho paura di invecchiare, ma voglio invecchiare con calma. Non voglio lasciare il mondo all’improvviso. Non sono ancora pronto”.

Riccardo Fogli e l’amore con Patty Pravo

Durante l’intervista Riccardo Fogli ripercorre anche momenti importanti della sua vita come l’amore con Patty Pravo che gli ha creato non pochi problemi con I Pooh.

Il cantautore racconta ancora che: “Il nostro manager fece conoscere Nicoletta(Strambelli, nome reale di Patty Pravo, ndr) a me e Facchinetti. Lei mi guardò, io la guardai, ed era un bel vedere. È affascinante ora, cinquant’anni fa era di una bellezza travolgente.

Ci fu una storia tra di noi. Ma questa storia non c’entrava niente con i Pooh. Io non ho voglia di riscrivere la storia, ho fatto la figura del cretino che vede una donna, scappa e butta all’aria tutto. Avevo 22 anni”.

L’addio a i Pooh da parte di Riccardo Fogli

La relazione d’amore tra il cantautore e Patty Pravo, però, non piaceva a tutti. Durante l’intervista Riccardo Fogli, infatti, ricorda: “Dopo un po’ la notizia che c’era la storia tra uno dei Pooh e Patty Pravo provocò un leggero tam tam. Due giornali in tempi diversi uscirono con una foto dei Pooh e una foto di Patty Pravo.

E lì è successo il finimondo.

Mi attaccarono, dicendo ‘siamo rovinati’. Io rispondevo che non capivo quale fosse il problema. Mi rispondevano che i Pooh erano tutti per uno e uno per tutti. Io non capivo. Rispondevo che ero sempre con loro, puntuale. Non capivo quale fosse il problema se poi la notte andavo a dormire da un’altra parte”.

Tra i Pooh ormai però sembrava essersi rotto qualcosa e Riccardo Fogli in quell’occasione ha deciso di fare un passo indietro: “Iniziò un susseguirsi di dolore. Erano la mia famiglia, siamo legati ancora oggi come fratelli. Mi mettevano al muro e mi dicevano che cosa avessi deciso.

Così risposi che se loro davvero pensavano che avrei rovinato l’immagine di una band, avrei fatto un passo indietro”.

Poi conclude il suo viaggio nel viale di ricordi pensando ai rapporti odierni con gli altri membri della band: “Oggi i rapporti sono buoni. Durante la reunion sono stato accolto alla grande. Io e Stefano (D’Orazio, ndr) facevamo gruppo. Sono stati anni belli. I Pooh meritano tutto il successo che hanno e io merito di essere chi sono”.