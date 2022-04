Angela Melillo oggi a Verissimo: quanti anni ha, chi è il suo compagno e cosa fa l’ex ballerina del Bagaglino

Oggi in molti la ricordano come concorrente di alcuni reality show, ma Angela Melillo ha alle spalle una lunga carriera artistica. La donna ha infatti iniziato negli anni ’90 come ballerina di alcuni noti programmi tv, tra cui anche Il Bagaglino. Com’è oggi e cosa sappiamo della sua vita privata.

Angela Melillo: da Ezio Bastianelli al nuovo compagno, la vita privata

Amatissima soubrette italiana, Angela Melillo ha avuto una carriera piuttosto brillante e piena di successi ben noti. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo decisamente molto meno, essendo la soubrette una persona molto riservata.

Nata a Roma nel 1967, la ragazza ha sempre sognato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo e, non a caso, dopo il diploma (e prima di diventare famosa) decide di insegnare danza. Fino al 2006 la sua vita privata resta un mistero ma in quell’anno è noto che la showgirl ha sposato il ristoratore Ezio Bastianelli, dal quale ha avuto anche una figlia di nome Mia (nata nel 2008). I due tuttavia hanno messo fine alla loro relazione nel 2013 e ad oggi è legata all’avvocato Cesare San Mauro.

Angela Melillo: la passione per la danza e la carriera della showgirl

La dedizione alla danza che Angela Melillo ha sempre avuto fin da giovanissimo negli anni ’90 l’ha portata ad entrare nei cast di alcuni importantissimi programmi tv.

Nel 1989 esordisce infatti nel mondo del piccolo schermo grazie a Cocco, programma comico in onda su Rai2.

Nel 1991 riesce ad entrare nella famiglia de Il TG delle vacanze, dove balla in coppia con Gabriella Labate e poco dopo entra a far parte anche del cast de Il Bagaglino.

Tra i programmi che vale la pena menzionare c’è sicuramente anche Alle due su Rai Uno – dove ha esordito come conduttrice nel 1999 al 2001 al fianco di Paolo Limiti (che ancora oggi molto spesso menziona nelle interviste ringraziandolo per l’opportunità che le ha dato).

Negli anni 2000 invece torna a far parlare di sé sia per la partecipazione a Domenica In (come ospite fissa) sia per le sue avventure nei reality show. In particolare nel 2004 riesce a vincere come concorrente de La Talpa, mentre lo scorso anno ha partecipato a L’Isola dei Famosi, che tuttavia abbandona dopo circa 70 giorni a causa del televoto flash in cui risulta la meno votata.