Emma Muscat da Amici a oggi: fidanzati e amori dopo Biondo, chi è la rappresentante di Malta all’Eurovision

Il 10 maggio 2022 inizierà l’Eurovision Song Contest, quest’anno organizzato in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin alla precedente edizione della kermesse musicale. L’Italia sarà rappresentata da Mahmood e Blanco, avendo vinto l’ultima edizione di Sanremo.

Tra i volti noti però quest’anno ce ne sono davvero molti; è ormai noto da tempo infatti che Achille Lauro salirà sul palco per San Marino, mentre Emma Muscat farà lo stesso per Malta, sua terra d’origine. Chi è la cantante e come ha esordito nel mondo della musica.

Emma Muscat, come ha esordito la cantante originaria di Malta

Quest’anno sono tantissime le star note al pubblico italiano che saliranno sul palco dell’Eurovision Song Contest.

A partire da Mahmood e Blanco che, avendo vinto l’ultima edizione di Sanremo, rappresenteranno l’Italia ad Achille Lauro che invece farà lo stesso per San Marino fino a Emma Muscat che concorrerà nell’evento per Malta.

La ragazza è infatti nata sull’isola nel 1999 e proprio nella sua terra si era fatta conoscere grazie ad alcuni singoli pubblicati tra il 2016 e il 2017 (rispettivamente Alone e Without You). Proprio in quell’anno entra a far parte della scuola di Amici, arrivando anche alla fase serale, ma non riuscendo tuttavia a vincere il talent (è arrivata quinta nell’anno in cui ha vinto Irama).

Successivamente, oltre al lavoro in ambito musicale, è diventata anche testimonial di alcuni famosi brand per capelli. Di recente, come anticipato, ha fatto parlare si sé perché – grazie alla vittoria al Malta Eurovision Song Contest – potrà rappresentare il suo paese d’origine alla kermesse musicale che si terrà dal 10 al 14 maggio 2022.

Emma Muscat, vita privata della cantante che rappresenterà Malta all’Eurovision

Per quanto riguarda la vita privata della ragazza, è noto che il primo fidanzato celebre di Emma Muscat è stato Biondo, concorrente anche lui di Amici 17, ma la loro storia è finita nel 2019 (nonostante siano comunque rimasti in buoni rapporti).

Dopo la fine della relazione con il rapper, potrebbe aver avuto un flirt con Federico Rossi (del duo Benji e Fede), ma si tratta di indiscrezioni che nessuno dei due ha mai confermato. Ad oggi la cantante è felicemente fidanzata con un ragazzo di nome Kurt Galea – conosciuto proprio in ambito musicale e originario di Malta come lei.