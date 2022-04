Emma Muscat verso l’Eurovision Song Contest in rappresentanza di Malta: l’emozione della cantante a Verissimo

A Verissimo Emma Muscat si dice emozionata per l'Eurovision 2022, che la vedrà gareggiare per Malta. E, parlando dell'Italia, svela: "Onorata di cantare nella mia seconda casa".

All’Eurovision Song Contest 2022 Malta sarà rappresentata da Emma Muscat, che ha conosciuto il grande successo ad Amici nel 2018. La cantante di origini maltesi è oggi pomeriggio ospite a Verissimo per raccontare le sue sensazioni a caldo sull’imminente partecipazione al contest, in programma a Torino tra pochi giorni.

Emma Muscat pronta per l’ESC: “Super emozionata“

L’Eurovision Song Contest 2022 è alle porte e Torino è pronta ad accogliere cantanti da tutta Europa, pronti a fronteggiarsi per conquistare la vittoria dopo il trionfo dei Maneskin dello scorso anno. Tra questi artisti figura anche Emma Muscat, di origini maltesi, che rappresenterà proprio la sua Malta fra pochi giorni.

Ex cantante di Amici nell’edizione del 2018, la giovanissima promessa della musica si racconta oggi pomeriggio a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

L’artista si dice emozionata per il grande evento musicale che presto catalizzerà l’attenzione di tutta Europa: “Sono super emozionata e allo stesso tempo ansiosa, perché salirò su un palco così grande, davanti a molte persone. Ci saranno tantissimi occhi addosso ma sono prontissima“. In studio anticipa alcuni dettagli sulla sua esibizione, dal look che sfoggerà sul palco alle grafiche che coloreranno la sua performance all’ESC: “Ho disegnato il mio mio outfit insieme al mio stylist.

Per il palco abbiamo preparato tantissime belle cose, abbiamo finito tutte le grafiche, è stato un processo molto lungo e stressante ma bello“.

ESC 2022, Emma Muscat e non solo: da Mahmood e Blanco ad Achille Lauro

L’Eurovision Song Contest 2022 rappresenta per Emma Muscat una opportunità preziosa per mettersi in mostra di fronte a un pubblico gigantesco.

Da un lato rappresenterà la sua Malta, dall’altro lo farà in Italia, il Paese che l’ha vista arrivare al successo attraverso la sua partecipazione ad Amici: “Sono super contenta di tutto e onorata di rappresentare il mio Paese, e di cantare nella mia seconda casa: l’Italia“.

Sul palco dell’ESC non sarà però l’unica cantante nota al grande pubblico italiano. Oltre a Emma Muscat, infatti, si esibiranno anche Mahmood e Blanco con Brividi in rappresentanza dell’Italia, dopo la loro vittoria al Festival di Sanremo 2022. E, infine, ci sarà Achille Lauro portavoce di San Marino con il brano Stripper: un’edizione all’insegna dell’italianità, pronta a far emozionare il vasto pubblico europeo.