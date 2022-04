Fabrizio Corona evade dai domiciliari e va da Nina Moric: lite per soldi rubati, intervengono i Carabinieri

L'ex paparazzo Fabrizio Corona è stato denunciato per essere evaso dai domiciliari: sarebbe andato a casa dell'ex Nina Moric per chiederle presunti soldi rubati.

Nuovo episodio tra Fabrizio Corona e Nina Moric: la turbolenta relazione tra l’ex re dei paparazzi e la modella si arricchisce di una lite che sarebbe avvenuta ieri sera fuori casa della Moric. Corona sarebbe evaso dai domiciliari per andare a chiedere all’ex moglie dei presunti soldi rubati dalla stessa. Sono intervenuti i Carabinieri e fioccano le possibili denunce.

Lite tra Fabrizio Corona e Nina Moric: l’ex paparazzo evade dai domiciliari

Secondo quanto riporta Ansa, l’ex re dei paparazzi da tempo agli arresti domiciliari avrebbe violato la sua condizione per recarsi a casa dell’ex moglie Nina Moric.

Corona si sarebbe presentato ieri sera, venerdì 29 aprile 2022, fuori dall’appartamento in zona Fondazione Prada per affrontare direttamente la Moric circa dei presunti soldi rubati. Le fonti riportano una lite che ha spinto entrambi a chiamare i Carabinieri.

I militari sono stati chiamati per una presunta aggressione che, alla verifica dei fatti, non sarebbe stata confermata e che la Moric non avrebbe intenzione di denunciare. Corona tuttavia starebbe valutando di sporgere querela verso l’ex moglie, accusandola della sparizione di dei soldi da casa sua: accusa respinta dalla stessa modella di origini croate.

Fabrizio Corona denunciato per violazione dei domiciliari

La lite tuttavia si sarebbe ritorta contro lo stesso Corona – più volte protagonista di alterchi che gli sono costati molto, come quando a marzo del 2021 è stato ricoverato nel reparto di psichiatrica dopo essersi tagliato, cosparso di sangue, ripreso in video e quindi scontrato con le forze dell’ordine chiamate a riportarlo in carcere. Le sue condizioni di salute hanno spinto alla disposizione degli arresti domiciliari, violati però ieri sera in occasione della lite con Nina Moric.

Secondo quanto riportano le fonti, infatti, i Carabinieri accorsi sul posto hanno denunciato a piede libero Fabrizio Corona per evasione: l’ex re dei paparazzi – calmo e collaborativo secondo quanto specifica Repubblica – può infatti lasciare casa sua nelle ore serali ma non per motivi privati.

L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha definito la vicenda “un dissidio tra un ex marito e un’ex moglie, come ne accadono tanti“, riferisce Ansa. Dissidio che potrebbe però costare caro a Corona – scomparso dai social nelle ultime settimane – vista la denuncia per evasione dai domiciliari.