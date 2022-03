Nina Moric da Fabrizio Corona al nuovo fidanzato: la vita privata della modella e madre di Carlos Corona

Diventata celebre per essere comparsa nel videoclip di Livin’ la vida loca del cantante Ricky Martin, Nina Moric è ormai un volto noto della tv italiana. La sua vita privata e sentimentale è sempre stata abbastanza travagliata, tra il legame con Fabrizio Corona e le battaglie per il figlio Carlos..

Nina Moric: origini e carriera della modella croata

Nina Moric nasce a Zagabria (Croazia) il 22 luglio 1976, figlia di un matematico e un’economista. All’università inizia a intraprendere gli studi in Giurisprudenza, che poi però abbandona per scelta personale. Inizia quindi la sua carriera come modella: lanciata grazie al concorso Look of the Year del 1996, arriva bene presto a diventare il volto di diverse campagne pubblicitarie per celebri marchi; ha lavorato con tutti i più grandi: Versace, Roberto Cavalli, Calvin Klein, Les Copains, Valentino e molti altri.

L’attività in passerella l’ha portata ben presto anche in televisione, favorita dalla fama acquisita grazie al videoclip di Ricky Martin. Debutta nel 2000 con Giorgio Panariello a Torno Sabato, poi prende parte a programmi come Convenscion, Uno di noi, Bagaglino Gabbia di Matti, I Raccomandati, L’isola dei famosi e partecipa più volte come ospite a Live – Non è la D’Urso.

Vita privata di Nina Moric: il legame con Fabrizio Corona e il figlio Carlos

La vita sentimentale di Nina Moric è conosciuta tanto quanto la sua carriera, specie perché condita di molti momenti difficili che hanno occupato le pagine dei rotocalchi rosa. Dal 2001 al 2007 è STATA LEGATA sentimentalmente all’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e dal loro amore è nato anche un figlio Carlos Maria Corona. Dopo la separazione, nel 2015 Nina Moric ha perso l’affidamento di Carlos: secondo quanto emerso al tempo, il figlio avrebbe chiamato le forze dell’ordine per sedare una lite tra la madre e la nonna; portata in ospedale, sarebbero state rilevate tendenze autolesionistiche ed è emersa l’ipotesi di un tentato suicidio.

Carlos quindi è andato a vivere dalla madre di Fabrizio Corona.

Nel 2018 Nina Moric ha confessato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo che il figlio era tornato a vivere con lei e che il giovanissimo la chiama Nancy.

Dopo Fabrizio Corona, Nina Moric ha avuto altre storie sentimentali. È noto che si sia legata a Luigi Favoloso, ma la modella lo ha lasciato dopo 4 anni di relazione in diretta tv al Grande Fratello Vip del 2018, dato che l’uomo si stava avvicinando sempre di più a Patrizia Bonetti.

Nel 2020 Nina Moric si è invece avvicianta a Marco Iacono: la storia d’amore tra i due però non dura molto e girano addirittura voci – poi smentite – di un avvicinamento tra Moric e Corona. Infine, nel 2021 la modella croata si è fidanzata con Carlo Galatà: di professione chirurgo plastico specializzato in estetica, il nuovo fidanzato di Nina Moric vive a Catania, ma presta anche servizio a Barcellona.