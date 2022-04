Miami Supercops – I poliziotti dell’ottava strada con Bud Spencer e Terence Hill: trama e curiosità del film

Su Rete4 arriva un altro sabato sera da passare in compagnia delle scazzottate iconiche del famoso duo degli anni ’70 e ’80. Gli amanti di Bud Spencer e Terence Hill si troveranno di fronte alla pellicola dal titolo Miami Supercops – I poliziotti dell’ottava strada a partire dalle ore 21:20 quando uno nuovo mix di risate ed azione in salsa poliziesca racconterà l’avventura di Doug e Steve. I due poliziotti saranno chiamati a risolvere un vecchio caso di un rapinatore finito in cella per mano loro ben dieci anni prima che ha ormai scontato la pena ed è giunto a Miami per riprendersi il bottino mai trovato fino a quel momento.

Miami Supercops – I poliziotti dell’ottava strada: le curiosità ed il cast del film

Miami Supercops (I poliziotti dell’8ª strada) è un film del 1985 diretto da Bruno Corbucci, considerato insieme a Sergio Leone uno dei maestri dello spaghetti western che già aveva collaborato con l’iconico duo in Pari e dispari, andato recentemente in onda su Rete4.

Sul canale tornano Bud Spencer e Terence Hill nel loro sedicesimo film in coppia, aiutati nel cast da altri conosciuti interpreti come Richard Liberty, C.V. Wood Jr., Jackie Castellano, Rhonda S. Lundstead e Buffy Dee.

Miami Supercops – I poliziotti dell’ottava strada: la trama della pellicola

Doug Bennet e Steve Forrest sono due grandi amici che hanno collaborato in passato quando lavorano per l’FBI a New York.

Il primo è rimasto a lavorare nella divisione mentre il secondo ha smesso perché nauseato dalla burocrazia della giustizia.

Le loro abilità dovranno tornare a fare squadra quando si riapre un caso da loro risolto dieci anni prima dopo che un ex galeotto di nome Joe Garret, esce di prigione per recarsi a Miami e recuperare il tesoro da lui rubato e mai ritrovato da nessuno. I due agenti dovranno mettersi in mezzo tra lui ed il malloppo.