Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Verissimo, Eleonora Giorgi da casa presenta il loro bebè: il dolce momento

A Verissimo Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia raccontano la loro gioia per la nascita del figlio Gabriele. In collegamento una raggiante Eleonora Giorgi presenta il bebè al pubblico.

Divenuti da poco genitori del piccolo Gabriele, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia raccontano la loro infinita gioia a Verissimo. La coppia in studio ripercorre questi due mesi di vita del bebè, segnati dalle notte insonni e dalla inevitabile stanchezza, ma sempre con il sorriso sul volto. In video-collegamento anche Eleonora Giorgi, mamma dell’ex gieffino, che raggiante tiene in braccio il piccolo di casa.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: i primi mesi da genitori di Gabriele

Lo scorso febbraio sono diventati genitori del primo frutto del loro amore, il piccolo Gabriele. Oggi Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, a distanza di due mesi dal lieto evento, raccontano tutta la loro gioia nel salotto di Verissimo, ospiti di Silvia Toffanin.

“È un nuovo inizio di vita. Ho una figlia femmina, e col maschio è tutta una scoperta: mi sento la sua fidanzata“, confessa l’ex gieffina. Emozionatissimo in studio, anche Paolo Ciavarro non nasconde la gioia per essere diventato papà: “Ogni volta che esco di casa mi manca, lo sento lontano da me. Non pensavo si potesse provare un amore così grande, è una gioia così immensa. Non credevo fosse possibile, e invece…“.

Parlando dell’allattamento, tema che nei scorsi giorni è stato al centro di un dibattito social tra Clizia Incorvaia e alcuni utenti Instagram, l’influencer confessa: “Il primo mese l’ho allattato esclusivamente al seno e non abbiamo mai dormito.

Ero distrutta, comunque l’allattamento è pesante se devi lavorare. È stato bellissimo, ma anche molto stancante“.

Eleonora Giorgi in collegamento presenta il piccolo Gabriele: il video

Il primo mese si è rivelato complicato anche per Paolo Ciavarro, che ricorda le notti insonni passate per stare al fianco del piccolo Gabriele: “Ripensando a questo mese difficile, ho in mente queste nottate tutti e tre svegli“.

Nonostante le inevitabili difficoltà da neo-genitori, la gioia che ha travolto Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è incontrollabile. Al loro fianco, sempre da supporto, Eleonora Giorgi.

La mamma dell’ex gieffino è in video-collegamento con Verissimo dal salotto di casa. Tra le sue braccia c’è proprio il principino di casa, presentato dalla coppia per la prima volta in televisione dopo settimane di riservatezza e discrezione. Nonna Eleonora è raggiante e confessa: “Oggi Gabriele mi ha guardata e si è aperto in un sorriso. Sono rimasta senza parole, è stato un angelo fino a 10 minuti fa“.